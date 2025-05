Perchera mantiene el pulso festivo con una jornada musical

Perchera disfrutó ayer de su segunda jornada festiva en el marco de "Perchera Suena", cita en la que, como su nombre indica, la música es la auténtica protagonista. El DJ Iván Melendi amenizó la sesión "tardeo" hasta que el grupo "Look Out!" recogió el testigo ya entrada la noche para que el ritmo no decayera. A medianoche llegó "La máquina del tiempo", con música de la década de los 80, 90 y 2000. Las celebraciones continuarán hasta mañana. En la imagen, un momento del concierto del "Look Out!", que tuvo lugar ayer en el barrio.