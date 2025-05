El alma de la Cuesta del Cholo se jubila: ahora podrá ver más a sus nietos jugando al fútbol y disfrutar más de Canarias

Celso Suárez creció viendo cómo sus padres llevaban las riendas del negocio antes de convertirse en el querido hostelero aclamado por un barrio entero y, casi por añadidura, por toda la ciudad que es hoy en día. Un trabajador nato que ha dejado huella en Gijón y especialmente en la Cuesta del Cholo, su hábitat natural durante décadas. Allí ha sido uno de los capitanes del Mercante, un bar que ha sido la sombra de miles y miles de gijoneses en las largas tardes del sol del Cholo. Y lo seguirá siendo al menos en alma –un capitán siempre es el último en dejar el barco– porque, tras toda una vida dando el callo, pasa a disfrutar de su merecida jubilación.

La historia del Mercante es larga y rica en detalles. En los últimos años, ha estado en primera línea informativa porque este bar dejó a todo Gijón con el corazón en un puño cuando en los estertores del verano de 2022, a finales de septiembre, fue engullido por una gigantesca columna de humo negro que se vio desde toda la ciudad y que casi lo borra del mapa. En el fondo, no solo se estaba quemando un loca, sino un pedazo del corazón de todos los que disfrutaron de él. Un pedacito, por tanto, de Cimavilla y del Gijón oficioso. En ese casi está el matiz, porque para Celso Suárez y para toda su familia, especialmente para Rocío Suárez, la sobrina de Celso y la hija de Julio Suárez, otro –ya añorado– capitán del Mercante, recuperar el local era una cuestión muy por encima del dinero. Era una cuestión de orgullo familiar.

A pesar de sentirse "playu" , tantos años respirando el aire de Cimavilla es normal, los orígenes de Suárez Solís están en la localidad allerana de Moreda. Nació el 9 de noviembre de 1959. Aquel día se convirtió en el segundo hijo que tuvieron Celso Suárez y Manolita Solís, quienes al poco tiempo se trasladaron a la ciudad alemana de Essen, una urbe de gran tradición minera en la que el padre del hostelero encontró empleo.

Siempre tuvieron claro que la vuelta a Asturias no se demoraría. Fue el 20 de octubre de 1966 cuando, tras regresar a la tierrina y establecerse en Gijón, la familia abrió las puertas del Mercante un local que ha sido testigo de los tiempos del barrio y que supo siempre adaptarse. En tiempos, hasta sirvió churros.

A Celso Suárez todo aquello le pilló siendo un niño inquieto y travieso al que le encantaba admirar cómo sus mayores cuidaban con mimo a los clientes que llenaban el chigre día sí y día también. Antes de irse a hacer la mili a Madrid, ya echaba una mano, pero fue al volver cuando ya se consolidó como una pieza indispensable del negocio. Llegó a estudiar Administración, pero la hostelería fue su primera opción en todo momento. A raíz del fallecimiento de su padre, en 1986, "Celsín" pasó al frente del Mercante junto a su madre. Compartió labores con sus dos hermanos, Susana y Julio, a quien extraña profundamente desde que falleció en 2020.

Después de ese largo recorrido, Celso Suárez tomó la decisión de retirarse hace unos meses. No fue nada sencillo. El Cholo era su vida, cuentan sus cercanos. Son muchos los recuerdos que guarda del barrio. Para él, no hay placer que supere ver la Cuesta a reventar de vecinos y turistas bebiendo sidra, comiendo pipas y riendo a carcajadas. Enamorado del Fútbol Club Barcelona y socio del Sporting de Gijón, no olvida las visitas que recibía de Quini o de Schuster, pero tampoco esas largas conversaciones que entablaba con cualquiera de sus queridos clientes.

Con su gracia, su cercanía y su vitalidad se ha ganado el cariño y el respeto de Cimavilla. Los sentimientos que le ha generado su retirada son de pena, por ver cómo se cierra un ciclo, pero sobre todo de alegría y satisfacción por lo logrado en ese emblemático local que ahora deja en "buenas manos". En esta nueva etapa quiere disfrutar al máximo con los hijos de su sobrina, Keko y Rubén, de 15 y 12 años. Ambos juegan en el Roces y ya saben que, cuando salten al campo, tendrán en la grada a un fiel seguidor que ya no tendrá que perderse sus partidos.

Más allá de su gran pasión, el fútbol, a Celso Suárez le maravilla viajar. Cuba, Puerto Rico o Colombia son algunas de las escapadas que le dejaron un sabor de boca espléndido. En España, Las Palmas es su destino predilecto desde hace 15 años. Todos los noviembres se desplazaba hasta allí para celebrar su cumpleaños y cargar pilas. Ahora cuenta los días para reencontrarse con los amigos de la isla y baraja instalarse allí los inviernos. Lo que tiene claro es que tratará de visitar constantemente el Mercante para apoyar a quienes desde hace unos días se encargan de llevar las riendas de este indispensable negocio gijonés que tantas tardes de regocijo le queda por dar a Gijón en general y en especial a Celso Suárez, uno de sus principales artífices.