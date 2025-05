In-Edit repite en Gijón: el estreno en Asturias del documental "Solo pienso en ti", entre las proyecciones

El festival de cine In-Edit llegó en 2024 con el objetivo de "testar" su impacto en Gijón y ahora, del 15 al 18 de mayo, repite para "consolidar su éxito". Así lo aseguró Uri Altell, fundador y director de este certamen de cine documental musical que ofrecerá siete proyecciones en la antigua Escuela de Comercio y el Antiguo Instituto. Entre los principales atractivos de la segunda edición aparece el estreno en Asturias del documental "Solo pienso en ti", dirigido por Hugo de la Riva e inspirado en la icónica canción de Víctor Manuel.

Precisamente, será esta proyección -que solo se ha podido ver en el Festival de Cine de Málaga hasta el momento- la que inaugure el ciclo el jueves 15 de mayo en el Antiguo Instituto, a las 19.00 horas. "Es de visita obligatoria por lo entrañable, bonito y emotivo que es", resaltó Altell en la presentación del festival cinematográfico. Más allá de esta obra, la oferta del In-Edit crece de las cuatro proyecciones de la primera edición a un total de siete. Las entradas para los pases serán de acceso gratuito. Ya se pueden reservar en la web del certamen.

La actividad continuará el 16 de mayo en la antigua Escuela de Comercio, donde se podrá ver "Soundtrack to a Coup d'Etat", del cineasta belga Joham Grimonprez, a las 18.00 horas, y "This is a Film About The Black Keys", dirigido por Jeff Dupre y orientado a los amantes del rock moderno.

La jornada con mayor número de obras será el sábado 17. A las 12.00 horas, para dar el pistoletazo de salida, se podrá ver en el Antiguo Instituto "Scream of My Blood. A Gogol Bordello Story", de Nate Pommer y Eric Weinrib. Después, al mediodía, habrá sesión vermú con Dj Kairos Arrieta en el bar Zephyr. Por la tarde, a las 18.00 horas, se proyectará "Mogwai. If the stars had a sound", un documental de Antony Crook que se adentra en el universo sonoro y emocional de la banda escocesa de post-rock "Mogwai". Y a las 21.00 horas, también en el Antiguo Instituto, será el turno de "The Stones and Brian Jones", en el que el veterano documentalista Nick Broomfield pone el foco en el recorrido del fundador de los "Rolling Stones".

El broche del In-Edit llegará el domingo 18 de mayo con "Elis y Tom. Só tinha que ser com voce", de Roberto de Oliveira y Jom Tob Azulay, que empezará a las 12.00 horas en el Antiguo Instituto. Después, de nuevo, habrá sesión vermú con Dj Kairos Arrieta en el bar Zephyr.

El presidente de Divertia, Oliver Suárez, destacó que Gijón es la única ciudad española, aparte de Barcelona, a la que llega este festival "referente a nivel mundial". "Estamos seguros de que se repetirá el éxito de asistencia", agregó. En la presentación también estuvieron el segundo teniente de Alcaldesa y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador; la edil socialista María Caunedo y Noelia Ordieres, de IU.