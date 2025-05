"Con 13 años tuve que dejar la escuela para ocuparme del ganado y las fincas, al morir un tío mío"

José Antonio Piñera García (Gijón, 18-4-1938), con una vida dedicada al campo en la parroquia gijonesa de Lavandera, es uno de los socios más veteranos de la Cooperativa de Agricultores de Gijón, de cuyo Consejo Rector sigue formando parte, además de fundador y actual presidente de la Asociación de Vecinos San Julián de Lavandera.

Las raíces. "Nací en Lavandera, de donde eran mi madre y mi abuela. Generaciones anteriores, ya no sé. Mi padre, Adolfo Piñera Menéndez, que era de Caldones, trabajaba en la fábrica de Cristales y mi madre, María García Camín, en el campo. Soy el mayor de dos hermanos. Me bautizaron en la iglesia de Lavandera y también hice aquí la primera comunión, con ocho años. No viví la Guerra Civil, pero me dijeron que fueron malos tiempos, con mi abuelo y un vecino que estuvieron escapados cuando venían a buscarlos, no sé de qué bando".

La niñez. "Los años de la postguerra eran duros. En mi casa y por aquí la gente de la aldea pasaban ganas de cosas, pero fame no porque se producía en casa, aunque del maíz y el trigo que cosechaban tenían que entregar una parte, era como un impuesto o algo así. De aquello y de la cartilla de racionamiento me tocó poco. Con seis años empecé a la escuela en Lavandera. Veníamos andando por las malas caleyas que había de aquella, y otras veces bajábamos por atajos de los praos. Veníamos de madreñas y andábamos con los tobillos ‘rotos’ de pegarnos con las madreñas, y las rodillas de caer. Así pasé la niñez".

De joven, con una ternera en un concurso de ganado en Granda. / LNE

Trabajando con 13 años. "Empecé a ayudar en el campo en casa con ocho años. Cuando llegaba de la escuela, me mandaban ir a por las vacas al prao y hacer otras cosucas. Con 13 años tuve que dejar la escuela, porque murió un tío mío que trabajaba en casa y tuve que ocuparme yo, con el ganado y las fincas. Cuando tuve que dejar la escuela, en casa teníamos poco ganado, siete u ocho vacas. Me levantaba a las seis y media de la mañana a cuidar las vacas, a catarlas, luego había que ir a segar a guadaña la pación y luego, por el tiempo de la tierra, había que cucharla, ararla, sembrar patatas, maíz, fabes, cebolla, todo lo que había de huerta para ir a vender a Gijón a la Plaza. La leche de aquella la vendíamos todos los días a unos lecheros, a los que se la llevábamos a casa y ellos bajaban a Gijón con jarra y caballo a vender la leche. Luego los tiempos fueron cambiando y compraron furgonetas o un camionuco y venían a recogerte a casa la leche".

Vender en la ciudad. "De aquella había mucha cereza, que se cogía y lo llevaba mi madre a vender a la Plaza del Sur, en Gijón. También había ciruela, figos y manzana. Vivir cerca de Gijón para la gente del campo fue muy bueno, porque podías ir a vender cerca, a la Plaza, y eso ayudaba mucho a las familias. Cuando se quitaron los puestos del Mercado del Sur, cortó mucho para el campo; muchas familias lo sintieron bastante. Hoy la vida va evolucionando y ya no es tan complicado como antes, porque del campo ya hay poca gente que viva y no se nota tanto esa falta. Teníamos que apañar del árbol y llevar a la Plaza, salvo la manzana, que lo que era mayor lo llevaban en carro, con las vacas, a Gijón a fruteros y también lo embarcaban para el extranjero. Lo pequeño, que no valía para fruteros, se aprovechaba para sidra. Siendo yo guaje, mi abuelo mallaba él y vendía la sidra también. Mi abuelo tenía máquina de mallar, pero a mano tengo mallado también, porque aquí había vecinos con llagarinos pequeños para hacer sidra para casa e íbamos de unas casas a otras a ayudar todos los vecinos del barrio. Ayudábamos y el día del ramu se hacía un magüestu de castañas con sidra dulce, con todos los vecinos reunidos del barrio de Lavandera, que es uno de los cinco barrios de la parroquia, que también se llama Lavandera".

El campo antes que la mina. "Nunca quise trabajar en la mina, porque un tío mío murió silicoso perdido en 1951, después de haber trabajado en Mina La Camocha. Yo no quería ir, y eso que tenía otro tío empeñado en meterme en La Camocha para que librara la mili, porque de aquella se libraba la mili por ser minero. Me dijo ‘te meto en un puesto bueno, no vas a rampla ni vas a nada’, pero no quise. Siempre me gustaron el campo, la ganadería y disponer de mí. Decidí dedicarme al campo porque siempre fue lo que más me gustó".

Con su padre y un carro tirado por vacas en 1970. / LNE

Trabajo sin horas. "En el trabajo en el campo no hay horas. Por el verano, cuando la hierba, a lo mejor te levantabas a las cinco de la madrugada para ir a segar, que de aquella se segaba a guadaña y a lo mejor terminabas a las once de la noche. Cada uno segaba una parte de lo suyo, otra parte había lo que llamábamos andecha, juntándonos para segar fincas, un año hasta 13 segando a guadaña en la finca de un vecino. Entonces todo se hacía a mano; esparcir lo segado a mano, encucar, embalagar, hacer varas de hierba. Y noches sin dormir, cuando había alguna vaca en parto. Horas de trabajo, igual trabajabas diez, que doce que dieciocho. La leche, entonces igual que ahora, nunca fue bien pagada para las horas que echabas de trabajo y los problemas que tenías".

Voluntario a la mili. "Con 21 años fui voluntario a la mili para poder estar cerca de casa. Fui al Cuartel del Simancas, en Gijón. Eché 20 meses. Hablamos de 1959. Al poco, me dieron un pase de pernocta y podía venir a dormir a casa, yendo y viniendo en bicicleta. En la mili tuve suerte, en el Cuartel estaba en la cuadra con los mulos echándoles de comer, y un día vino el Capitán preguntando quién quería salir para destacamentos. Me apunté. Los destacamentos eran fincas donde se criaba ganado: una granja de vacas, cerdos y gallinas en Pumarín; otra con novillas en La Coría y el destacamento de La Providencia, que es donde estuve más tiempo con un sargento, un cabo y otros tres soldados cuidando un rebaño de ovejas. Lo pasábamos bien, porque comíamos y dormíamos allí, sobre todo por el invierno, por no venir en bicicleta hasta casa. En el destacamento de La Providencia pasé 14 meses".

Matrimonio. "Conocí a mi mujer, Josefina Corujo Menéndez, en una fiesta en Granda en 1959, estando yo en la mili. Marché a la mili en marzo y a ella la conocí en diciembre. Nos casamos en 1963 en San Martín de Huerces, porque ella es de allí. Nuestros hijos, José Ángel y Beatriz., nacieron en 1965 y 1968. Desde que nos casamos, compré la casería que habían heredado de mis abuelos mi madre y sus hermanos. Tiramos la casa vieja, hicimos una nueva y luego empezar a luchar para pagar la casería y la casa y luego la cosa fue mejorando, fuimos comprando una segadora, un tractoruco, fuimos avanzando".

En 1959, en el cuartel del Simancas recibiendo un premio de tiro de manos del coronel Luis García Calvo, en presencia del teniente coronel Sánchez Vicario. / LNE

Música y fútbol. "Siendo guaje había muy pocas casas que tuvieran radio. Un vecino junto a mi casa la tenía y la ponía en la ventana a mucho volumen, con mucha música que se oía en todo el pueblo. Así era la vida. Las televisiones también tardaron en llegar más, la primera en los años 60. Íbamos a verla a casa del que la tenía o al chigrín que había en la parroquia, a donde veníamos a ver los partidos. Al primer partido que vi televisado, a finales de 1960 -en el que jugaba la Copa de Europa el Real Madrid- tuve que ir en bicicleta hasta el Bar El Descanso, en La Providencia. El bar lo había conocido cuando había hecho la mili. Era el sitio más cercano.

Con carros por caleyas. "Lo primero asfaltado que hubo aquí fue a finales de los 60 o 1970, con la carretera que viene de La Camocha. De aquella el asfalto era alquitrán con el que se regaba gravilla. Aquí lo que había eran caminos malos, con baches, muy estrechos, en los que había que andar con carros de vacas. Luego vinieron los tractores y la cosa ya fue mejorando. El primer tractor, un Agria, lo tuve en el año 1974, con 36 años. Aquello supuso un cambio muy grande. De andar con el carro y les vaques a andar con un tractoruco aunque no fuera bueno, ya cambió".

Andechas. "Hacíamos ‘sustiferias’ que llamábamos para arreglar los caminos, para pasar un poco mejor, porque era lo que había. Lo hacíamos una vez a la semana, los viernes por la tarde. De aquella había mucha unión entre los vecinos para ayudarse unos a otros; era otra forma de vivir, había muchas andechas y ayudas entre los vecinos. Ahora hay algo, pero bueno, la gente al haber pocos viviendo del campo ya cambió mucho la cosa".

Veterano del campo. "Soy de los socios más antiguos que hay ahora en la Cooperativa de Agricultores de Gijón, que tiene 119 años de existencia. Me hice socio hacia 1963 o 1964. Luego me incorporé, en 1997 o 1998, al Consejo Rector. Vinieron a buscarme y yo no quería, gustábame, pero tenía poco tiempo. Insistieron, me presenté a Consejero y me eligieron en la Asamblea. Cuando me hice socio, la Cooperativa se centraba en la venta de piensos y productos para el campo. Ahora sigue, pero va bajando y tenemos un centro comercial que tiene también artículos de jardinería y tienda, una transformación que se produjo cuando entré en el Consejo Rector".

Los nuevos vecinos. "En Lavandera había unos 80 vecinos que vivían del campo, de les vaques y eso y ahora, que vivan de ello exclusivamente, quedan dos. Y en la parroquia de Lavandera hoy hay más vecinos que vinieron de afuera que nacidos aquí. Son vecinos nuevos que compran como vivienda habitual o para fines de semana. La relación es buena, por ahora no hay queja. La gente joven deja el campo porque cambió mucho. Hoy para vivir del campo hay que tener explotaciones grandes y tener otro terreno distinto, porque el de esta parroquia no reúne condiciones para una explotación de leche grande. Y luego, claro, la juventud abandona también el campo porque el campo son muchas horas de trabajo y lo que quieren es buscar un trabajo en el que trabajen unas horas y tener el fin de semana libre. Y en el campo no hay fines de semana libre y no hay nada. Teniendo ganadería, los días libres son pocos".

La pumarada. "Aparte de la ganadería siempre me gustó la pumarada y siempre trabajamos con la manzana y seguimos trabajando. Ahora habrá unas seis hectáreas. Toda la producción llevámosla para Trabanco, menos algo que dejamos para la sidra que seguimos haciendo para casa, que es algo por lo que también tienen afición los que vienen de atrás y así seguimos. Para casa hacemos, nada, 1.500 o 2.000 litros al año. Me parece bien todo lo que se está haciendo por la denominación de origen de la sidra, es un estímulo para que la gente ponga interés en cuidar la manzana y atenerla. Los precios de la manzana, según está la vida hoy, tampoco son muy buenos, porque los gastos son muy grandes, queriendo tener una plantación atendida y curiosa, cuesta mucho. Requiere mucha poda y mucha atención y tener las fincas limpias y abonar. El que tiene que pagar por hacerlo todo: beneficios cero. Ahora, los que lo hacemos de casa, que no contamos las horas, valnos algo".

La asociación vecinal. "En 1978, fui de los fundadores de la Asociación de Vecinos San Julián de Lavandera, de la que soy presidente desde finales de los años 90. Cuando fundamos la asociación era la época en la que empezaban a constituirse asociaciones de vecinos por varias parroquias, porque antiguamente lo que había era el alcalde pedáneo".

Los comienzos. "Cuando fundamos la asociación, lo que buscábamos era ir mejorando la parroquia un poco, para lo que había que hablar con el Ayuntamiento. Al principio había que andar luchando con el Ayuntamiento para aglomerar caminos. De aquella para hacerlo, los vecinos tenían que pagar el 60% y el 40% lo ponía el Ayuntamiento. Luego ya pasó a poner el 60% el Ayuntamiento y el 40% los vecinos. De aquella también estábamos peleando porque nos pusieran un teléfono público en la parroquia, porque no lo había. El primero había estado años antes en el Bar de la Culebra, que cerró y, para que no se perdiera el teléfono, lo llevó un vecino. Luego nos concedieron alguno más, que también se ponían en casas y los otros vecinos que querían usarlo tenían que avisar de que iban a ir a telefonear. Al final conseguimos que hubiera teléfonos públicos en todos los barrios de la parroquia, pero todos se tenían que poner en alguna casa. Luego ya hubo gente que empezó a poder ponerlo particular, pero costaba mucho dinero y en aquellos años no todos podían llegar a ello".

Cobertura. "Una de las cosas que se consiguió estando ya de presidente, fue que se acondicionaran las antiguas escuelas como local para la asociación, en 2006. Ahora entre nuestras necesidades está conseguir cobertura de teléfono móvil y estamos luchando por que también haya cobertura de internet. También luchamos por la extensión de la red de saneamiento, porque hay una parte de la parroquia que todavía no la tiene. Además seguimos pidiendo que se mejoren caminos, aglomerando y hormigonando".

Cambio de ganado. "Fui aumentando la ganadería, aprovechando también la fruta, sobre todo la cereza. Llegué a tener 32 vacas de leche hasta que me jubilé en 2003 y empezamos a tener ganado de carne hasta que se jubiló la mujer. Cambiamos a ganadería de carne porque para poder vivir de la leche ya tenías que tener 40 o 50 vacas y fincas más apropiadas que las que hay en Lavandera. La carne da menos trabajo y no necesitas dedicarle tanto tiempo como siendo el ganado de leche".

El relevo. "Con el tiempo, se hicieron cargo de todo mi hijo y su mujer. Cogieron el relevo, pero ellos tienen otros trabajos y el campo es algo complementario, tienen la ganadería porque les gusta y por seguir con la tradición, pero la suya ya es otra forma de vida. Tengo tres nietas, Mónica, María y Cecilia. Parte del tiempo lo dedico ahora a las reuniones del Consejo en la Cooperativa y a las de la asociación de vecinos. En casa ayudo algo y voy a ver a las vacas a las fincas para pasar el tiempo. También tenemos el Grupo Caminantes, un grupo que hacemos caminatas, nos llegamos a juntar 30 o 40 personas. Ahora vamos por caminos de por aquí cerca, pero hicimos caminatas por toda la costa oriental desde Unquera en Cantabria hasta Llanes y Ribadesella".

Homenaje. "El año pasado, en mayo, tuve un accidente cortando leña y me llevé parte de la mano con la cuchilla. Y ahora en noviembre me hicieron un homenaje les peñes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón ‘Les Caseríes’. Me emocioné. Había gente de la parroquia, del Grupo Caminantes, de la Cooperativa de Agricultores, de todas las asociaciones de vecinos. Ya me habían hecho un homenaje como mayor del pueblo, porque todos los años hacemos un homenaje en Lavandera a alguno de nuestros mayores".