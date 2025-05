Reclaman el pago de guardias localizadas a las matronas de Cabueñes: "Llevan desde febrero sin cobrarlas"

El sindicato de enfermería SATSE criticó esta mañana que las matronas del Hospital de Cabueñes "llevan desde febrero sin cobrar las guardias localizadas". Estos trabajos, apuntan, fueron implantados el pasado verano para paliar las sobrecargas de trabajo y los descubiertos que se generaban por la "escasez de profesionales".

Desde el sindicato urgen la actualización de estos pagos para que "no se pisoteen los derechos de las trabajadoras". Recalcan que esta nueva problemática surge a raíz del déficit de profesionales con las que se cuenta.

En total, el Hospital de Cabueñes cuenta con una plantilla de 20 matronas. Fue el pasado verano cuando la gerencia del área V propuso "implantar un sistema de guardias localizadas como medida transitoria", lo que supone estar disponible telefónicamente para acudir al puesto de trabajo en caso de necesidad.

Las profesionales de Cabueñes, indican, aceptaron esa medida como solución provisional hasta la ampliación de la plantilla, que aún no se ha producido. "Lo inconcebible es que las matronas no cobren estas guardias desde febrero, cuando la medida ha partido de la propia Gerencia, que se justifica en que la guardia localizada es un concepto no aplicable al trabajo de la matrona", denuncian.