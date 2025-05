Habla el entorno del padre Chus tras la anulación de la condena: "Solo estaremos satisfechos con la libre absolución"

Nuevo giro de tuerca, uno más, en el caso del padre Chus. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado el recurso de apelación presentado por el abogado del exsacerdote, el gijonés Javier Díaz Dapena, contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a Jesús María Menéndez a diez años de cárcel por tráfico de drogas y corrupción de menores. El TSJA ha declarado nula esa primera sentencia por una cuestión formal relativa al anonimato de los testigos protegidos y abre la puerta a la repetición del juicio. Unos testigos protegidos cuya declaración fue clave para la condena del padre Chus y que su defensa, en la vista oral, celebrada en abril del año pasado, no pudo interrogar precisamente por ser anónimos, lo que motivó el recurso al que ahora el TSJA ha tenido en cuenta.

"En términos de satisfacción, nosotros solo estaremos satisfechos cuando alcancemos el objetivo esencial. Este no es otro que la libre absolución", valoró ayer el abogado Javier Díaz Dapena. El letrado concuerda en que el proceso puede volver a la casilla de salida por un defecto de forma, pero matiza que ese defecto afecta "al fondo". Es decir, entiende que al no conocer quiénes eran esos testigos no se les pudo preparar un interrogatorio en condiciones y por tanto no se pudo ejercer la defensa con todas las garantías. El fallo del TSJA se queda solo en esa cuestión del anonimato de los testigos y, por ahora, no ha entrado en la cuestión mollar de si el padre Chus es o no culpable de los delitos que le atribuye la Fiscalía.

Repetición del juicio

El TSJA incide en que el tribunal "debió haber resuelto motivadamente" si procedía o no mantener el anonimato de los testigos. Un anonimato que estimó oportuno el Juzgado de instrucción que investigó un caso que ya se remonta al 2015. Lo que ahora pide el máximo órgano de justicia de Asturias es que la Audiencia se pronuncie sobre esta cuestión.

Ahí se abren dos escenarios. Que se mantenga la protección de los testigos o que se levante. En el primero, lo que pasaría es que lo que estime la Audiencia se trasladará a la defensa del exsacerdote para su posterior valoración, dándole un margen para volver a recurrir. Algo que, llegado el caso, Díaz Dapena hará. Tras ello, el procedimiento volverá de nuevo a la Sala Civil y Penal del TSJA para que resuelva sobre el recurso de la Audiencia y sobre las posibles alegaciones del abogado.

El otro escenario es el de la repetición del juicio. Si la Audiencia levanta el anonimato de los testigos la vista oral de abril del año pasado será nula y tendrá que volver a juzgarse, ahora ya sí, con la posibilidad de interrogar a los testigos. El juicio lo tendría que celebrar la Audiencia, pero con un tribunal diferente. La nulidad expuesta ahora sobre el TSJA solo afecta al padre Chus. Los otros dos acusados, a los que el fiscal retiró los cargos, no están afectados por esta cuestión.

El padre Chus sigue en libertad y ahora centrado en otro proceso que puede cernirse sobre sus espaldas. Fue detenido por la Policía Nacional en abril de este año por, presuntamente, intentar besar a un menor.