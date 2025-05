Rostros de gran formato como "registros de emociones"

Rostros de gran formato, para indagar en las expresiones humanas y la idea de la memoria. "La expresión es una forma de comunicación", resalta Samuel Salcedo. El artista catalán estrena este viernes en la galería Aurora Vigil-Escalera su muestra "Esculturas", en lo que será su debut en Gijón, y en la que ofrece una especie de "registros de emociones", recogidos a través de esas cabezas realistas, también con guiños más fantasiosos en los que se recogen algunas de animales. "Hay alguna que interpela a los sueños, pero lo hace más que nada en sentido literal", cuenta el artista.

Hasta el 1 de julio permanecerá esta muestra, en la que el autor presenta a sus esculturas casi como "espejos". "Según cómo te sientas, te vas a ver reflejando en ellas, con cosas positivas o negativas, o sensaciones agradables o encontradas", resalta, antes de referirse al motivo por el que los rostros son protagonistas en sus piezas de hierra, cemento y resina policromada: "Cuando te pones enfrente de una escultura y ves que hay un rostro, gesto o mueca, también te interpela, y lees lo que está pasando allí".

Obra en el Náutico

Esta exposición tendrá un aspecto peculiar. La galerista Aurora Vigil-Escalera ha querido celebrar su cuarenta aniversario en el sector ampliando horizontes. Y una de las piezas de "Esculturas" se podrá ver más allá de los límites de la galería, ya que se expondrá en El Náutico, donde se instalará este jueves por la mañana. Se trata de la escultura de hierro "Needles and pins". "Una de las particularidades que tiene es que se va oxidando en el sitio en el que va a estar, que será delante del mar. Cogerá el color del agua que vaya salpicando, de la lluvia y del ambiente de Gijón", reflexiona el artista. "Esto se quedará grabado en la superficie de la escultura, me gusta esta imagen e idea de la memoria que se queda grabada en nuestra piel, con el paso del tiempo o los accidentes", amplía Salcedo, antes de referirse también a otro detalle de esta obra, que se encuentra cubierta con una especie de armadura: "Me gusta también esta idea de algo protector, de cómo si fuera un rostro cubierto de introspección, para que la gente pueda acercarse e interactuar".