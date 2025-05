El arcoíris de Cimavilla coge color: "La lucha sigue vigente"

El paso del tiempo fue borrando la huella de una de las obras de arte urbano que hay en Cimavilla. Las denominadas escaleras Arcoíris, que unen la calle Emilio Muñiz "El Negro" con el cerro de Santa Catalina, adoptaron este nombre en 2017. El diseño, por aquel entonces, recayó en el artista Raúl Gil "Niño", a petición del Conseyu de la Mocedá. La idea no era solo darle un nuevo color a este espacio del barrio, sino también mandar un mensaje sobre la lucha en la igualdad y contra la violencia machista.

"Necesitaba ya un repintado, estaba muy bajado de color y estando donde está tenía que volver a brillar", expone Raúl Gil tras el lavado de cara que se impulsó desde el Ayuntamiento. "La iniciativa que llevó a pintar esta escalera en 2017, que era la lucha contra la violencia de género, sigue estando vigente a pesar del negacionismo de la extrema derecha", valora, por su parte, Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales.

Esta forma de arte reivindicativo, muy ligado al barrio Alto, también cuenta con un trasfondo en la forma de llevarlo a cabo. "Con una sola bandeja y un solo rodillo. La idea es crear un arcoíris a partir de 25 colores. Son 30 frases que tienen que ver contra el racismo, la xenofobia o la LGTBIfobia, en un parque que viene mucha chavalería y turismo".

María Meana y "Canica", al pie de las escaleras Arcoíris. / Juan Plaza

"Son frases directas"

El nuevo aspecto de las escaleras ha llamado la atención entre vecinos, habituales de la zona y también visitantes que desconocían esta obra. Es el caso de Thierry Distel, francés residente de Cimavilla, que se percató al momento del cambio que había sufrido "para bien". "Es algo bueno y está bien que vaya remodelando este tipo de cosas", remataba sobre el diseño. Respecto al significado, todavía hay cosas que se le escapan, aunque hay frases en inglés y otras en asturiano, más complicado para él. "Hay muchas palabras y algunas no las entiendo, pero sí el mensaje que manda de fondo y sé que es algo bueno e importante". De la misma forma, María Meana también aprueba el cambio que se ha llevado a cabo. "Ahora están mucho mejor, me gusta como ha quedado", resalta la vecina. "Para eso esta zona siempre ha sido muy reivindicativa, para mandar mensajes de igualdad. Me parece muy bien que se tomen iniciativas de este tipo".

Desde fuera, también se valora la propuesta. Alfonso Ramos, vecino de Alicante, pero que se encontraba en Gijón por trabajo, tiene claro que hay que promover la concienciación de las personas. "Está bien, la gente que pasa por aquí, de la que va subiendo, puede ir leyendo el mensaje. Y son frases directas y claras". También valora que se use el arte como vía para enseñar. "Me parece bien el doble sentido de expresiones como esta. Por un lado, se pone un poco de alegría con estos colores y, por otros, lanzas mensajes con significado y para concienciar".

En la misma dirección va Alberto Herrero, vecino del barrio Alto desde hace poco tiempo. "Es clave que se utilicen los espacios públicos para este tipo de reivindicaciones. Cuando lo vi me gusto". Desconocía el estado anterior de las escaleras, pero el nuevo aspecto sin duda le llamó la atención. "A nivel estético están genial y el componente de poner varios textos por los escalones y con ese significado es muy importante". Herrero anima a seguir este camino de remozar otros espacios. "Veo necesario aprovechar fachadas y escaleras para poner grafitis. Me parece espectacular como se recupera con arte urbano la estética de la ciudad", concluye.