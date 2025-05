"Mägo de Oz" acerca "una nueva fiesta para reivindicar el rock"

Hace dos años, en el verano de 2023, "Mägo de Oz" efectuó una parada en Gijón, en Metrópoli, dentro de su gira del 35.º aniversario. "Hasta que el cuerpo aguante" rezaba en el título de ese viaje por su trayectoria musical. "Somos jóvenes, el cuerpo aguanta y tenemos aún mucha energía. Nos queda para mucho. Tenemos un directo muy especial y estamos más fuertes que nunca", cuenta Carlos Prieto, "Moha", violinista de "Mägo de Oz" y uno de los supervivientes, junto a Txus di Fellatio, del despegue de la banda allá por 1988.

Este sábado, en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio, estarán con un nuevo encuentro con los fans, con el nuevo disco asomando ya en el horizonte –verá la luz próximamente–, y ya con el single "El vals de las almas rotas" publicado como anticipo. "Buscamos con este trabajo asentarnos en la nueva idea, con la formación nueva renovada. Queremos demostrar que tenemos estabilidad y que vamos con todo. Buscamos trasladar todo nuestro potencial. Toda la banda estamos componiendo", resalta Moha.

Una mezcla de rock y ritmos celtas fue la apuesta con la que se dio a conocer hace más de tres décadas este grupo, que aún sigue pegando, renovando sus acordes, pero manteniendo su sello propio. ¿Arriesgan más ahora con sus sonidos o cuando empezaron? "Teníamos la influencia del rock, de bandas como ‘Deep Purple’, ‘Rainbow’ o ‘AC/DC’. Lo mezclamos con la música celta y clásica. Pero han pasado los años y hay que seguir avanzando, al igual que ha hecho el rock duro o el heavy metal. Todo lo demás no me gusta nada. Pero hay que aprovecharse de los tiempos que corren, quizás por eso sea a veces más difícil", explica Carlos Prieto, que anticipa en ese momento que el concierto que ofrecerán en el Gijón Arena "será una nueva fiesta para reivindicar el rock, algo muy necesario en estos tiempos". Y lo justifica así: "Es que lo que tenemos encima, con el reggaetón, que es todo igual, que habla de lo mismo y mal, hace que sea importantísimo el rock, por el que hay apostar mucho por él para no caer en la monotonía".

Las letras son otro de los aspectos que cuidan con mucho mima esta veterana banda. "Está muy bien decir eso de que estoy genial con mi chica en la playa, pero dale una vuelta, que se diga de otra manera y se haga pensar un poco. En nuestro caso queremos ver un poco la realidad mundial y hacer pensar a la gente", desgrana el violinista de "Mägo de Oz".

Viene la banda de meter 10.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid. "Tenemos un público muy fiel que se va renovando", cuenta Moha, antes de invitar a sumergirse en el concierto de Gijón: "Se verá el ‘Mägo de Oz’ heavy, fiestero, divertido y alegre que hará pasar dos horas intensas de baile y alegría".