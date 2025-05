"El Parque Científico es una oportunidad brutal para mejorar la salud en Asturias"

El cardiólogo intervencionista José Miguel Vegas Valle (Ledesma, Salamanca, 1977), quien llegó al Hospital de Cabueñes en 2011, aportó ayer "la visión de un clínico en innovación sanitaria" en el primer Encuentro de Ciencias de la Salud e Ingeniería. Esta cita, que reunió a un nutrido grupo de profesionales sanitarios en el salón de actos de Cabueñes, también contó con la participación del director del Centro de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Oviedo, Víctor González.

-¿Qué impacto tiene la ingeniería en el día a día de los sanitarios?

-Trabajamos rodeados de ingeniería. Está presente en casi todo lo que usamos, desde el aparataje de diagnóstico por imagen hasta las prótesis con materiales biocompatibles o los fonendoscopios. Además, si tenemos en cuenta que los hospitales también funcionan con espacios como las lavanderías y los sistemas eléctricos, queda claro que la ingeniería está por todos lados.

-¿Hacia dónde va la relación entre ambos campos?

-El sistema actual de salud como lo conocemos no va a seguir siendo sostenible y funcional si no es con un trabajo multidisciplinar que vaya hacia la transformación digital, la inteligencia artificial o la gestión de las operaciones. En esto los ingenieros tienen muchos qué decir. Todos nos hemos dado cuenta de que necesitamos colaborar con otras ciencias y ya lo estamos haciendo. El nivel de esa relación en Cabueñes es equiparable a la que tienen en cualquiera de los hospitales españoles.

-¿Cómo se puede acelerar ese proceso?

-La idea del Centro de Ingeniería Biomédica de llevar a cabo iniciativas como esta con profesionales sanitarios y miembros del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias (ISPA) es una manera de que la colaboración sea cada vez más fructífera. Probablemente también lo sea el Centro de Ingeniería Biomédica en sí mismo y cualquier otra jornada de formación en innovación para sanitarios. Es algo que nos interesa a todos porque en la innovación y en la transformación digital va la sostenibilidad del sistema sanitario español como lo conocemos.

-¿Estar situados junto al Parque Científico y Tecnológico puede ayudar para dar grandes saltos?

-Sí, eso claramente es algo brutal. Quizá hemos estado un poco más cegados que en ciudades como Barcelona, donde ya hay un conglomerado de innovación e ingeniería en torno a la salud. Pero desde la administración local, autonómica y el Hospital se comparte el pensamiento de que la Milla del Conocimiento y el Parque son una oportunidad brutal para mejorar la salud de los gijoneses y de todos los asturianos.

-¿Qué importancia tiene la ingeniería en Cardiología?

-Siempre ha sido una especialidad puntera en muchas razones. En primer lugar, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte del mundo. Entonces, es un problema que preocupa y en el que los ingenieros pueden aportar mucho. Nosotros trabajamos a diario con aparatos que no han dejado de crecer gracias a la ingeniería y a la innovación. Algunos ejemplos son los marcapasos, los desfibriladores o los stent. Y la última aplicación que incorporamos es la válvula percutánea aórtica conocida como "TAVI", que es una clara aplicación de la ingeniería en Cardiología.

-¿Hacen ya algún uso de la inteligencia artificial?

-Sí, ya se está aplicando. Concretamente en muchos pacientes que ya tienen un marcapasos y que antes tenían que venir al hospital para que una vez al año se les analizaran los datos que ese marcapasos iba recibiendo. Actualmente, a estos pacientes se les da un dispositivo que colocan en su mesa de noche, se enchufa y se recoge a diario. Funciona de forma que cuando el paciente se va a la cama, el dispositivo recoge los datos y los manda a la nube, que es completamente segura. Después, eso se analiza en primer lugar con algoritmos de inteligencia artificial que mandan señales de alerta a los médicos para que sean ellos los que analicen al día siguiente si ha sido una verdaderamente una alerta y decidir si tienen que venir o no. De esa forma se adelantan problema importantes de forma muy rápida. Además, en poco tiempo vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.

-¿Entiende el respeto que a veces generan estas novedades?

-Sí, es entendible que a los enfermos les surja la duda de la seguridad. Todo puede fallar y se ha visto con el apagón, pero estos sistemas han pasado todas las garantías a nivel español y europeo. En este sentido, nuestras legislaciones son absolutamente estrictas y todo lo que les pueda preocupar está absolutamente protegido.

-¿Se prepara correctamente a los profesionales para que apuesten por realizar proyectos de innovación?

-Hacer proyectos desde el ámbito clínico es muy complicado porque no tenemos la formación necesaria. Muchas veces no sabemos a qué puertas hay que llamar y eso solo se va aprendiendo cuando empiezas a hacer innovación, ya que no hay una formación reglada al respecto. Ese quizá sea nuestro principal problema a la hora de contrastar con ingenieros.