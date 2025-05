Los dos policías locales de Gijón acusados de detener de forma ilegal a una mujer: “Se negaba en rotundo a identificarse”

"Dijo que no se tenía por qué identificar". De esta forma se expresaron esta mañana los dos policías locales de Gijón a los que se les acusa de detener de forma ilegal a una mujer el 30 de septiembre de 2022. Estos hechos, por los que la Fiscalía del Área de Gijón solicita tres años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta para cada uno de los acusados, fueron juzgados en una vista oral celebrada este miércoles en la sección octava de la Audiencia Provincial. En ella tomaron declaración tanto los agentes como la presunta víctima, para la que por otro lado la defensa de los policías piden 18 meses de multa por un delito de resistencia y desobediencia. El caso quedó visto para sentencia después de que también hablaran los testigos.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2022. Todo empezó después de que la denunciante llamara en reiteradas ocasiones, entre las 9:47 y las 11:03 horas, a la Policía Local de Gijón. Lo hacía, según indicó la denunciante en el juicio, para reclamar presencia policial en la puerta de su negocio de estética -en la calle Marqués de Urquijo, en La Arena- porque había unas personas indigentes que se instalaron en los alrededores y pedían dinero de forma insistente tanto a ella como a sus clientes.

La Fiscalía indica que fueron enviados agentes para solucionarlo, sin que esta intervención fuera comunicada a la mujer. Por otro lado, como las llamadas seguían llegando, los dos agentes acusados acudieron al negocio de la mujer. Estos policías llamaron al timbre del establecimiento y fueron recibidos por la mujer, que en ese momento estaba atendiendo a una clienta. Los agentes relataron en el juicio que "desde la sala nos dijeron que teníamos que acudir para identificar a una persona que estaba llamando reiteradamente a sala y que estaba faltando al respeto a quienes cogían el teléfono". "El recibimiento que nos dio fue diciendo: ‘Menos mal que me hacéis caso y llegáis de una p… vez, porque llevo llamando toda la mañana y no hacéis caso", expresaron.

Ambos policías aseguraron que "al entrar le dijimos que veníamos a identificarla y nos dijo que no tenía por qué identificarse". "Siguió negándose durante unos 20 minutos. Se negaba en rotundo incluso cuando le advertimos que si no lo hacía tenía que acompañarnos a comisaría. Nos dijo que no iba a venir. Le dijimos que nos acompañara al coche y nos dijo que no". Fue entonces cuando "la cogimos por los brazos y empezó a resistirse". La mujer fue detenida por un presunto delito de desobediencia y resistencia. "En ningún momento quiso colaborar", aseveraron los agentes.

La denunciante dio una versión de los hechos opuesta a la de los policías locales. Ella aseguró que llevaba "entre ocho y diez meses" llamando al Ayuntamiento y a la Policía Local para que dieran una solución a los problemas que ocasionaban estas personas. La mujer puntualizó que, aquel día, los agentes "al llegar me llamaron por mi nombre y me dijeron que tenía que identificarme con documentación". "Me quería identificar, solo que estaba trabajando con guantes, ropa de trabajo y las manos sucias por mi trabajo. Se lo dije de palabra, pero no les sirvió y automáticamente me quisieron detener. No me dieron tiempo a mediar palabra", afirmó la denunciante, que además manifestó que ella no estuvo grabando a los agentes, sino que solo cogió el teléfono "cuando me iban a detener para llamar a mi abogado y a mi pareja". "Dije mi DNI muchísimas veces. Lo repetí constantemente", remarcó. Respecto a las llamadas a la sala de la Policía Local, esta mujer destacó que "no insulté en ningún momento".

Los operadores de sala de la Policía Local que recibieron algunas de esas llamadas señalaron que "no hubo insultos, pero sí un trato degradante y faltas de respeto". Tras la intervención del resto de los testigos, el caso quedó visto para sentencia. Tanto la Fiscalía como la defensa de la mujer y la de los policías mantienen sus peticiones.