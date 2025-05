Los "rezagados", esperanza de los colegios para impulsar la matrícula

El apagón eléctrico que paralizó el país el 28 de mayo llevó al Principado de Asturias a ampliar dos días el plazo de los procedimientos administrativos cuyo vencimiento se produjera tras esas fechas. Una decisión que afecta, por ejemplo, al periodo de solicitud de matrículas para el próximo curso escolar, que, con la modificación, concluirá mañana. Los colegios gijoneses, cada uno con su casuística, están expectantes ante este sprint final, confiando en que varias familias formalicen su preinscripción cuando poco falta para que baje la ventanilla. "Algún rezagado queda que vendrá", señalan los responsables.

Llenar las aulas de tres años, un buen termómetro para medir el contexto demográfico local –con el descenso de la natalidad como gran hándicap–, es uno de los objetivos de los centros educativos. "Estamos contentos con la acogida y el interés", aseguró ayer Arancha Vega, directora del colegio de la Inmaculada, que cuenta con 69 pupitres disponibles. En tres años, el Corazón de María contabilizaba ayer 104 peticiones, que superan con creces los 92 huecos de los que goza el colegio. "Estamos satisfechos, sobre todo en estos tiempos en los que sabemos cómo está la natalidad", subrayó su director, Simón Cortina, que, sobre la prórroga de dos días para la matrícula, aseveró que es una "situación novedosa y excepcional". "No sé cómo responderá la gente", sostuvo Cortina en relación a si augura un goteo de preinscripciones entre hoy y mañana. En el colegio Asturias esperan un acelerón para que la cifra de diez solicitudes registradas hasta el día de ayer para tres años sea mayor. "Es lo que hay, esta es una zona envejecida", afirmó Loli Fernández, directora del centro, optimista de cara a estas horas definitivas. "Es imprevisible, pero contamos que llegue alguna solicitud más", comentó Fernández.

El Asturias, donde echará a andar una escuelina de 0 a 3, se encarga precisamente de la gestión administrativa de la misma, aunque el equipo responsable será independiente. "Hay muchas más peticiones de las plazas que se ofrecen", aplaudió Loli Fernández. Contexto similar en Los Campos, que ayer tenía cinco preinscripciones para tres años, con el asterisco de que restaba alguna que otra familia aún por entregar la documentación. "Recibimos más matrículas en septiembre que ahora", apuntó el director, Antoni Medina.

"Está el tema flojín"

"Está el tema flojín, pero falta alguna familia por venir", declaró Isabel Viejo, directora de la escuela infantil José Zorrilla, con 15 preinscripciones ayer. El pasado año había cerrado el plazo con 31. "La gente apura hasta el último día pero esta ampliación no se la esperaban", manifestó Viejo, que no tira la toalla. "Igual hay sorpresa", proclamó la directora sobre la posibilidad de registrar más solicitudes en este periodo final. "Hay muy buena sensación", ensalzó, por su lado, Matilde Prieto, directora del colegio Príncipe de Asturias, con 25 preinscripciones para el ciclo de tres años, con 46 pupitres disponibles. "Igual hay algún despistado que no se ha enterado de la ampliación del plazo", observó Prieto.

"Tenemos 35, un buen número, y esperamos más porque llamaron familias para venir", confesó Marta Avello, directora del colegio Nicanor Piñole, mientras en el Pumarín no las tenían todas consigo, con 19 solicitudes ayer en tres años cuando en 2024 culminaron el proceso con 31. "Si llega algún padre más, bienvenido sea", afirmó el director, Alberto Ferrao. "Hay gente que todavía no sabe que hemos vuelto", remarcó Pilar Álvarez, directora del Rey Pelayo, centro que ayer contabilizaba siete inscripciones en tres años. "Seguiremos subiendo", vaticinó Álvarez, un deseo compartido en los colegios de la ciudad, que mañana tendrán una idea más clara sobre el espacio del que gozarán en sus clases para el curso 2025-2026.