Afronta once años y medio de cárcel por intentar quemar vivo a su exnovio en Gijón

Su exnovio dormía en el coche y le intentó asesinar pegándole fuego al vehículo. Una mujer de 39 años se sentará en el banquillo de los acusados de la sección octava de la Audiencia Provincial, en Gijón, el próximo 29 de mayo acusada por la Fiscalía de un delito de tentativa de asesinato. El Ministerio Público sostiene que la acusada trató de acabar con la vida del que había sido su novio incendiando el coche en el que este hombre pasaba la noche. Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2023 en el aparcamiento de la avenida de Portugal, en el barrio del Polígono. Le piden once años y seis meses de cárcel. Ella niega los hechos y pide, según las fuentes consultadas, la libre absolución.

Lo sucedido se remonta al verano de hace dos años. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la víctima, un hombre, se encontraba durmiendo en su coche. Lo tenía aparcado en el parking de la avenida de Portugal, un establecimiento que ahora se encuentra cerrado al público por las obras impulsadas por el Principado para construir un nuevo aparcamiento disuasorio de dos plantas. Según esta versión, la mujer quemó un trapo y lo azuzó contra la rueda trasera derecha del vehículo. Con ello, logró generar las llamas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional. Los agentes emplearon el extintor de uno de los vehículos para apagar el fuego. La víctima no sufrió, según las fuentes consultadas, daño alguno. La mujer, eso sí, fue detenida. Tras pasar por la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo se le tomó declaración en el Palacio de Justicia. Quedó en libertad y, según indican las citadas fuentes, no ha estado en prisión en ningún momento por esta causa. Se inició entonces una investigación para tratar de aclarar lo sucedido. La investigación terminó en la apertura de juicio oral.

La vista oral está fijada para finales de este mes. La Fiscalía considera los hechos un delito de tentativa de asesinato. Solo acusa el Ministerio Público. Y está por ver si la sesión puede celebrarse ya que no se tiene muy claro el paradero del afectado. La mujer se enfrenta a una pena de once años y seis meses de cárcel, entre otras medidas. Ella, no obstante, niega los hechos. Mantiene que no intentó quemar vivo al que fue su novio. En base a esta negación, pide quedar libre de todos los cargos que se le atribuyen. En el proceso, será clave dilucidar si, efectivamente, el novio se encontraba o no durmiendo. Para provocar el incendio, apuntan fuentes de la investigación, no empleó ningún tipo de acelerador para generar la llama.

El caso es llamativo no solo por la gravedad de los hechos –no es nada frecuente un caso de tentativa de asesinato– sino por la crudeza de lo supuestamente sucedido. En abril del año pasado, un hombre quedó en libertad provisional por intentar quemar viva a su novia rociándola con alcohol. Los dos convivían bajo el viaducto de Carlos Marx. Se celebró un juicio rápido y fue absuelto. En 2020, por otro lado, fue juzgado un joven por intentar quemar a su exnovia y a un amigo en un bar de El Llano.