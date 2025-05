Julia Sariego hace un guiño a los vinilos en "La Cara B"

Del estilo más cañero de "Salvaje", a una sonoridad "muy mágica y misteriosa" en "La Cara B", el nuevo single de Julia Sariego que verá mañana la luz. Una emotiva pieza que reflexiona sobre las corazas que se adoptan en las relaciones y la fuerza que implica mostrarse tal como somos. "Lo llamé así porque hace referencia a esa parte de nosotros mismos que nos da pudor mostrar por miedo a rechazo o a que nos vuelvan a hacer daño", explica la cantante y compositora gijonesa, que se refiere a las partes secundarias de los vinilos, aquellas canciones que no ocupaban la cara A, pero de los que se reivindica su importancia. "Es esa parte menos luminosa quizá pero igual de importante y la canción reivindica un amor que sea capaz de ver todo eso y no se asuste, que sepa querer con todo", cuenta Sariego.

¿Y cómo surgió esta nueva propuesta musical? "Los temas que escribo siempre nacen de una vivencia o emoción mía propia, aunque luego el resultado final no tiene por qué ser necesariamente así, se puede mezclar con historias también de otra gente o cosas que me inspiran", explica en primer lugar Sariego. "Pero este tema sí que nace de un miedo que yo sentí en un momento dado a abrirme de nuevo al amor, fui consciente de esa vulnerabilidad que me despertaba enfrentarme a algo así, teniendo heridas y corazas. Y sentía que yo misma estaba muy cómoda en mi coraza, y también veía las corazas de los demás. Esas cosas que escondemos por miedo al rechazo o a qué nos vuelvan a hacer daño", prosigue.

"La Cara B" comienza con esa parte más mágica y misteriosa en cuanto a la sonoridad, "casi de cuento o de banda sonora de película", enfatiza su autora, pasa a describir con su armonía también "esa parte más oscura, escondida y delicada", antes de que en el estribillo "se abra a una sonoridad más clara y directa cuando la letra dice ‘Quiéreme…’, como si fuera todo ya a pecho descubierto", resalta Julia Sariego, sobre un tema que compuso primero a piano y voz, y que funciona bien como balada, pero que explica que junto al productor Adrián Huelga quiso darle un toque distinto: "No queríamos que fuera la típica balada, sino más bien un tema un poco más cañero pero manteniendo la elegancia".

Con esta propuesta musical, además, realiza un guiño a los vinilos, más allá del título. "Son algo muy especial y elegante que no se pierde, porque de hecho a día de hoy se venden más vinilos que discos", resalta la artista.

Julia Sariego ha probado diferentes registros musicales, desde su primer trabajo dedicado a las canciones de cuna, a otra propuesta más bailable que se situaba entre Bach y el reggaetón. Y hace poco lanzó el primer single de su último proyecto, "Salvaje". "Era un estilo diferente y más cañero. Pero también en la línea de lo que quiero hacer ahora. La verdad que me sigue costando definir el tipo de música que hago porque en mi cabeza se mezclan influencias muy dispares y me suelen salir cosas un poco difíciles de catalogar", reflexiona la artista gijonesa. "Pero he aceptado esto como algo bueno que me diferencia del resto. Realmente no creo que me saliera hacer algo únicamente porque sea lo que se lleva, sino que respeto lo que me nace más de dentro. Intento que lo que hago sea mío y lo más auténtico y sentido posible", concluye.