El PSOE pide un plan de mayores y acción contra la soledad no deseada

Un ruego a defender en el Pleno del próximo miércoles es la vía que ha elegido la socialista Natalia González para solicitar que desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se impulse la reformulación de la denominada mesa de la soledad no deseada. Un espacio de participación que, recuerda la edil, surgió en 2022 como "instrumento vinculado al plan piloto de soledad no deseada en mayores de la zona centro".

Con el paso del tiempo la mesa fue incorporando nuevos agentes y el plan dejó de ser piloto pero al PSOE le falta una regulación que de orden y sentido al trabajo de esta mesa y potencie la acción contra la soledad no deseada en todos los colectivos. No solo entre los mayores. "Debería ser un embrión que ponga en marcha una estrategia para abordar la soledad no deseada en toda la ciudadanía garantizando así su bienestar", indicó la edil socialista, en su día presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Y para centrar el trabajo sobre los mayores el PSOE reivindica la aprobación de un nuevo plan de acción para las personas mayores, al finalizar en 2024 el existente, que además permita a Gijón seguir en la Red de ciudades amigables con las personas mayores.

"Una gran oportunidad"

Al mismo Pleno lleva la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, una pregunta que intenta averiguar el destino final del edificio que ocupa ahora la Policía Local en calle San José. "El Ayuntamiento tiene una gran oportunidad para llenar de contenido un edificio icónico en una ubicación estratégica, pero también tiene la responsabilidad de dar una respuesta satisfactoria a las demandas e intereses de la ciudadanía", indicó la concejala que plantea abrir la decisión a la participación ciudadana. Desde Podemos ya se sugirió como opción ubicar allí un centro de ocio juvenil especialmente dedicado a los videojuegos y los deportes electrónicos.