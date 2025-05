La EMA se fija en once zonas que suman 600 casas para ampliar el saneamiento

La búsqueda del acuerdo con las parroquias a través de "Les Caseríes" como federación de asociaciones vecinales de la zona rural para diseñar el cronograma de actuaciones y para garantizarse la disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar las obras es la vía por la que va a transitar la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para impulsar los proyectos que permitan en los próximos años completar la red de saneamiento en el ámbito rural y periurbano de Gijón.

Aunque las prioridades aún no están marcadas lo que sí ha hecho la EMA es empezar un proceso de estudio que les ha servido para, entre otras cosas, fijar ya la mirada en once agrupaciones que se corresponden con las zonas de menor dispersión de viviendas del total del ámbito al que habría que llevar el saneamiento. Once agrupaciones que sumarían 600 acometidas a ejecutar. Poco menos del 15% de las 4.360 acometidas pendientes según los datos que aportó el director gerente de la EMA, Vidal Gago, en una reciente reunión con el movimiento vecinal de la zona rural, en la que también participó el presidente de la empresa, el edil forista Jesús Martínez Salvador.

Ambos comprometieron la voluntad del gobierno local y de la empresa municipal de avanzar en la ampliación de la red de saneamiento. Llegar al 100% como les pidieron los vecinos no será cosa fácil dada la complejidad técnica por la lejanía de las conducciones y los problemas que está dando la negativa de algunos vecinos a ceder suelo y al coste económico de todo lo que queda por hacer.

A una media de 50.000 euros por acometida –cifra que aportó Gago en la reunión con los vecinos– completar la red costaría unos 200 millones. La factura para estas once agrupaciones sería de unos 30 millones de euros, que tampoco es una cifra menor.

Por cuantía de acometidas destacan en el listado las 120 que se corresponden con San Andrés de los Tacones y las 100 de Poago. El estudio de la EMA incluye en ese listado las agrupaciones de La Olla 1 y La Olla II en Deva con 30 y 20 acometidas respetivamente y Serín I y Serín II con 50 y 40 en cada caso. También suman La Pedrera I con 20 acometidas y La Pedrera II con 70, la Abadía de Cenero con 40 acometidas, La Aguda (también en Cenero) con 50 y La Bobia con otras 40 acometidas. En el caso de este barrio de la parroquia de Lavandera desde la EMA se ha tenido en cuenta que hubo con sus vecinos hace años comprometido un proyecto que no pudo ejecutarse.

Estas 600 acometidas se corresponden con 600 viviendas que tienen personas censadas en ellas como residentes pero el cálculo de la Empresa Municipal de Aguas es la ampliación de la red de saneamiento en esos ámbitos podría tener más beneficiarios al llegar también a segundas residencias, que no están incorporadas en esta tabla de datos al no tener a nadie censado en ellas. Ahora mismo dos terceras partes de los vecinos de la zona rural y periurbana tienen saneamiento, lo que supone que carecerían de acometida a esa red unos 12.500 vecinos.