"El mensaje de odio hacia el diferente está calando; hay que buscar la empatía"

El periodista y trabajador humanitario Miguel Ángel Rodríguez García (Granda, 1971), presentó ayer en Gijón su libro "Cartas desde el infierno" en el marco de una intensa jornada de actividades organizada por la asamblea local de Cruz Roja como celebración del día mundial de la entidad. En la obra, recopila decenas de crónicas breves recopiladas durante más de 20 años de trabajo en ciudades en situaciones de conflicto y catástrofes naturales.

-Los protagonistas de estas crónicas son en su mayoría vecinos de a pie. ¿Fue una decisión consciente?

-Sí, menciono a personas normales como nosotros que se enfrentan a situaciones extraordinarias como conflictos armados, pandemias, terremotos o huracanes. No quería hablar de grandes organizaciones ni entidades, sino visibilizar a personas anónimas, a gente local, y ponerles nombre, porque muchas veces trascienden como "daños colaterales". Creo que el libro puede tener dos lecturas, porque puedes ver la desesperanza y la tragedia, pero, también, y esta es la lectura que me interesa, con estas historias ves también la resistencia y determinación de mucha gente. Recomiendo que se lea poco a poco.

-¿Esas crónicas se escribieron a lo largo de esos 20 años o las pensó después?

-Pues algunas las escribí en los viajes porque, como todo periodista, siempre voy tomando notas. Pero de otras partes solo tenía algunas notas en cuadernos que completé más tarde.

-Son historias muy cortas. ¿Otra decisión consciente?

-Sí, quería que resultase ameno de leer y centrarme en esas historias de vida. Podría haber contado el contexto geopolítico de cada situación, por ejemplo, pero no me interesaba; para eso hay otros expertos. También creo que estas historias que se centran en personas anónimas concretas también ayudan a comunicar mejor ciertos contextos porque generan más empatía.

-¿Aprecia cierta falta de empatía en la sociedad ahora, sobre todo respecto a la inmigración?

-Sí, estamos llegando a grados muy altos de deshumanización y de radicalidad que quieren estigmatizar al diferente. Yo no había visto nunca la intensidad de odio que se ve ahora. En el libro menciono a personas que son refugiadas, pero también a otras muchas que se quedan en sus países y tratan de sobrevivir. Y respecto a todas ellas debemos recordar que, puede que seamos de distintos colores, pero somos de la misma pasta. Son gente con familia y amigos, con vidas propias. Esa falta de empatía la percibo también hacia la cooperación internacional, que hoy se ve con más indiferencia.

-¿Puede citar una historia de su libro como ejemplo?

-Me gusta mucho una de una mujer de Camboya que perdió a sus tres hijos y a su marido en los campos de exterminio y que, sin embargo, fue capaz de levantarse y dirigir una ONG local para atender a niños, sobre todo a los que se han visto afectados por minas antipersona. En mi experiencia, por cierto, este perfil de mujeres destaca mucho. Quizás la historia de borrado que han sufrido las ha vuelto más resistentes ante situaciones de catástrofe.

-Otro capítulo habla de alguien conocido para lectores asturianos: el jesuita gijonés Kike Figaredo, que es otra figura clave en Camboya.

-¡Ah, sí! Me encantó conocerle y poder ver cómo trabaja. Me enamoré de él. El proyecto que tiene en Camboya es como un remanso de paz. Con otros jesuitas diseñó una silla de ruedas para refugiados, entre otras cosas, y toda su obra me parece espectacular. Y eso que a veces tengo ciertas reticencias respecto a personajes que siento que pueden parecer gurús y cosas así, me gusta más contar la historia de gente anónima y de la zona, pero es que Kike, con su trayectoria, para mí es ya alguien local de Camboya.

-Por último, y respecto a la deshumanización que comentaba antes, ¿se le ocurre alguna solución? ¿Cree que se debe en parte a una cierta saturación de malas noticias en redes o a falta de información?

-No sé el motivo, pero sí que es un mensaje que está calando. Las redes sociales pueden ser buenas y malas. También sé que, frente a eso, debemos seguir poniéndole nombres y apellidos a las personas que viven estas situaciones de emergencia y no quedarnos solo en cuestiones numéricas y de geopolítica. Estoy convencido de que cualquier persona, si logra ponerse en la piel de alguien que vive una tragedia, puede ser capaz de empatizar. Lo que percibo que falta es eso, empatía, y contra eso solo se me ocurre el pico y pala de seguir dando a conocer historias. Hoy, más que nunca, hay que hablar de las personas.

