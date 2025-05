El PP de Gijón pide llevar ya al Puerto a juicio por la franja de Naval y convocar el consejo social

Judicializar ya la polémica por la cesión de la franja de Naval Gijón y convocar al consejo social para que el presidente Adrián Barbón "venga a dar explicaciones". Estas son las dos peticiones lanzadas esta mañana por Andrés Ruiz, presidente del PP de Gijón, tras reprochar lo que a su juicio está siendo una "estrategia de bloqueo" a manos del Partido Socialista para impedir o retrasar planes locales con el objetivo, dijo, de "ocultar incumplimientos" como el vial de Jove. A juicio del popular, el Puerto es ahora "el principal muro de contención" de los socialistas en el marco de una "estrategia electoral" que se fija como objetivo, siempre según Ruiz, retrasar proyectos locales hasta la próxima campaña electoral. Añadió como otros ejemplos el retraso en la normativa regional que regulará la puesta en marcha de planes como la Universidad Europea.

Ruiz usó como referencia esta mañana un mapa nacional con el que el Ministerio de Transportes había recopilado sus proyectos pendientes o en marcha para los próximos años. En ese mapa, de 2022, se recogen 60 millones para el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, 227 para el vial de Jove, 321 para la estación intermodal y 315 para el metrotrén. "Hablamos de mil millones de inversiones paralizadas o de proyectos ya fallidos", reprochó el presidente popular, que llamó a esta imagen "el mapa de la vergüenza". Y explicó: "Como (los socialistas) incumplen, han decidido que los demás también deben incumplir y se dedican a bloquear proyectos".

Respecto al caso concreto de la nueva actitud del Puerto de Gijón, aseguró Ruiz que "la estrategia electoral del PSOE no es solo bloquear la cesión de esos 3.800 metros cuadrados de franja", sino que se enmarca en un "plan de distracción" para "desviar la atención" de proyectos pendientes del Puerto como el desarrollo de sus propios accesos y el impacto de la descarbonización en la terminal de graneles. "Esto ya debería estar en un juzgado", aseveró Ruiz, que señaló que el Ayuntamiento debería judicializar esta polémica si no se resuelve "en un cortísimo plazo". Considera que el Puerto, respecto a esta cuestión, ha "declarado la guerra" al Consistorio. Rechazó, también, el argumento portuario de que la cesión de la franja se quiere anular para no perder el control sobre la lámina de agua. "El Puerto no tiene un interés repentino por los deportes náuticos", aseguró.

Por último, y sobre la petición de convocar el consejo social, señaló Ruiz que esto permitiría convocar a Barbón, pero añadió que deberían ser invitados también José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, y el ministro Óscar Puente.