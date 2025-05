El Puerto de Gijón anuncia que iniciará en verano la obra del paseo de Naval y acusa al Ayuntamiento de "desleal"

La polémica por la franja de Naval llega a su punto de mayor tensión hasta ahora. La Autoridad Portuaria ha anunciado su "disposición" para abordar este verano "los trabajos de acondicionamiento" del entorno para abrirla a su uso público y reprocha "la falta de lealtad institucional" del Ayuntamiento de Gijón, a quien acusa de "amenazar" con "judicializar este proceso". Considera el Puerto que su disposición a adecuar la franja evitará "los retrasos que se están generando por la negativa del Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo".

La Autoridad Portuaria, ahora presidida por Nieves Roqueñí, se mantiene, por lo tanto, en su postura de no ceder la franja marítima de los viejos astilleros, un compromiso al que había accedido el anterior presidente Laureano Lourido, en el marco del acuerdo de venta del resto de la parcela que se formalizó con el Ayuntamiento a finales del año pasado. La nueva presidencia portuaria, sin embargo, y como la venta y la cesión se tramitaron por expedientes separados y este último no se ha culminado, aboga ahora por mantener esta polémica franja para, dice, no perder el control sobre la lámina de agua, donde el Puerto quiere instalar una dársena deportiva. Como ya es sabido, el Ayuntamiento exige que se culmine la cesión en los términos previstos y considera que no hacerlo podría suponer un incumplimiento del pacto cerrado con Laureano, de ahí que la alcaldesa Carmen Moriyón señalase estos días que pelearía esta cesión "donde fuese necesario", incluyendo una posible judicialización del caso.

Con este nuevo anuncio, el Puerto revalida su postura de no cesión y reprocha, por primera vez públicamente, la actitud del Consistorio. Asegura que al Ayuntamiento se le había enviado una propuesta de acuerdo donde "se recoge el compromiso de la Autoridad Portuaria de ceder gratuitamente la franja al uso público", así como que "dicha cesión de uso se hace en términos que garanticen su compatibilidad con el desarrollo de actividades náutico-deportivas". Que el Ayuntamiento haya mantenido su postura de que solo aceptará la cesión del terreno no ha sentado bien en la entidad que preside Roqueñí. "Desde la Autoridad Portuaria se considera impropia la amenaza de judicializar este proceso, y quiere transmitir a la ciudadanía su voluntad de trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento en un marco leal de colaboración", lamenta el Puerto. "En todo caso, manifiesta su disposición de abordar este verano los trabajos de acondicionamiento de la franja costera, evitando los retrasos que se están generando por la negativa del Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo, para así lograr el objetivo último: el disfrute de esa franja para la ciudadanía, compatible con el acceso de la Autoridad Portuaria a la lámina de agua para posibilitar las actividades náuticas-deportivas, y todo ello en línea con lo que ya sucede en Poniente o el Arbeyal, paseos sobre los que mantiene la titularidad y que conviven perfectamente con el uso público", añade.