"Después del apagón no debemos ser catastrofistas"

El profesor Jesús Manuel Fernández Oro (Gijón, 1975), catedrático de Mecánica de Fluidos que acumula dos décadas de trabajo en la Universidad de Oviedo, participó ayer en una de las mesas redondas de la primera Jornada de Difusión del Departamento de Energía. Esta cita, que tuvo lugar en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, nace con el propósito de impulsar el diálogo y la colaboración en el sector.

-¿En qué momento se encuentra el sector de la energía?

-Estamos en un proceso de cambio. Hay un debate continuo sobre este tema, ahora todavía más por el apagón, pero es cierto que hay que ver cómo se van integrando las renovables en el "mix" que tenemos ahora.

-¿Por qué se llega a la situación vivida el 28 de abril?

-No estoy en el área de la energía eléctrica, por lo que quizá no tengo el conocimiento suficiente. Pero, al final, las primeras informaciones dicen que en ese momento el "mix" de energías estaba demasiado volcado hacia la parte renovable, especialmente hacia la solar. Confiamos en que ya se ha corregido. Son cosas que alguna vez podían llegar a pasar, pero no creo que deba haber especial temor ni que haya que ser catastrofistas, ni muchísimo menos.

-¿En qué áreas ponen el foco en el departamento de Energía?

-Tratamos la energía desde un punto más primario, analizando el potencial energético y la obtención de esa energía a partir del viento y el agua.

-¿Cuáles son los retos que tiene la Mecánica de Fluidos?

-Hay dos líneas de objetivos. Por un lado está la consolidación de tecnologías que ya se conocen, como los clásicos aerogeneradores tripala. Son máquinas que ya tienen cierta antigüedad y que hay que intentar actualizarlas. Y por otro lado está la apuesta por un tipo de maquinaria más disruptiva.

-¿A cuál se refiere?

-Estamos ya trabajando en un proyecto de investigación sobre máquinas de eje vertical. Son para un tipo de aplicación diferente, más orientado a entornos urbanos, entornos aislados o zonas marítimas. Estamos en fase de desarrollo y de penetración, generando nuevos prototipos que creemos que se pueden consolidar y que generarán productos para el mercado.

-¿La idea es que esas máquinas sustituyan a las clásicas?

-No. Se trata de incorporar esas novedades, pero eso no implica que las otras tengan que desaparecer. Intentaremos ponerlas al mismo nivel y dar una opción más de producto. Eso sí, todavía queda tiempo para que sean una realidad, ya que se lleva relativamente poco tiempo estudiando su comportamiento. Esperamos que en una década sí que podamos tenerlas desarrolladas y se empiecen a ver por ahí.

-¿Qué beneficios aportarán?

-Tienen una mayor densidad de energía, se pueden colocar más en menos espacio y tienen una mejora en cuanto a la implantación, la construcción y puesta en marcha porque tienen el punto de gravedad más bajo. Además, lo que les pasa a los clásicos aerogeneradores tripala es que ya prácticamente han llegado a su límite máximo y se hace muy complicado mejorarlas. Tienen diámetros muy grandes y empiezan a ser demasiado complejas de operar. Entonces, están llegando a su tope.

-¿Será idónea esa tecnología para Asturias?

-Sí, tendrían cabida en zonas de costa, urbanas y rurales. Son máquinas omnidireccionales, que se pueden orientar para aprovechar la dirección del viento.

-¿Verían positivo recuperar la autopista del mar en este sector?

-Si ese tema se potencia, se tendría más posibilidad de llevar al exterior los productos y aumentar las ventas. Eso afectaría a cualquier sector. Por lo tanto, sí que sería una ayuda.

-¿Desean aumentar la colaboración con los puertos asturianos para prácticas del alumnado?

-Ya hay compañeros trabajando con puertos, con proyectos acerca del aprovechamiento de la energía marina. Sí que nos gustaría que ese contacto con los puertos creciera para que los alumnos hicieran allí prácticas. Estamos totalmente interesados en que eso se pueda llevar a cabo, lo que pasa es que es complicado coordinar agendas. Sería importante para que muchos no tuvieran que irse fuera del Principado. Y, además, sería un proceso en el que ganaríamos todos, ya que los estudiantes salen muy bien preparados del campus.