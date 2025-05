Gijón rinde homenaje "al legado y compromiso" de los maestros de la II República

Un año más, desde Izquierda Unida cumplieron con la tradición de rendir homenaje a los maestros y maestras de la II República con un emotivo acto junto a la placa que desde 2006 les recuerda en la fachada del colegio Jovellanos, en la calle La Merced. "Rendimos homenaje y reivindicamos su legado y compromiso para el progreso y la democratización del país. Con su ejemplo luchamos hoy contra la elitización y segregación educativa", señalaron desde Izquierda Unida después de un acto en el que se repartieron claveles rojos entre los asistentes.

Previamente, a las 11.30 horas, los asistentes al homenaje acudieron al Antiguo Instituto para visualizar el documental "La república de los maestros". Después, ya junto al colegio Jovellanos, fue el turno de la ofrenda floral y de las intervenciones del coordinador de IU en Gijón, Alejandro Farpón; de la profesora del IES Doña Jimena María Rodríguez, y del responsable de Memoria Democrática de IU en Asturias, Rodrigo Díaz. "La educación republicana fue mucho más que una propuesta, fue un proyecto emancipatorio que inevitablemente tenía que poner en tela de juicio los privilegios de los dueños del país", reivindicó Farpón, antes de señalar en su discurso que "su derrota no fue solo suya, si no también nuestra". "Y su victoria, la que aún les debemos, no se construirá con monumentos ni actos como este, sino con lucha, política y convicción", aseveró Farpón, quien quiso reivindicar que "la educación siempre debe ir hacia la búsqueda de la igualdad de oportunidades".