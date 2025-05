El gobierno defiende el plan de la llingua como "esencial"

La existencia de "razones de interés" que garanticen que siga el Plan de Normalización Lingüística al considerarlo "un instrumento esencial para el desarrollo de la actividad municipal ya que fija las pautas de la actuación municipal de una forma planificada y ordenada, fundamental para el cumplimiento de las competencias en la materia" es la justificación que lleva al gobierno gijonés a proponer al Pleno –el mismo órgano que dio su aprobación al Plan en agosto de 2024– que acuerde recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias la sentencia del contencioso-administrativo que acaba de anular el documento. Sentencia favorable a los intereses de Sara Álvarez Rouco, la edil de Vox que lo llevó a los tribunales.

El acuerdo que va a Pleno lo firma Carmen Moriyón como Alcaldesa pero la decisión de interponer el recurso de apelación se atribuye a la presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, la forista Montserrat López Moro, que ayer mismo daba cuenta de la situación en comisión a preguntas de Noelia Ordieres, edil de IU. La sentencia considera que el plan tiene carácter normativo y lo anula entendiendo que no se cumplió el procedimiento legal para tramitar una norma al carecer de consulta previa, informe económico y paso por Junta de Gobierno, entre otras deficiencias. Los servicios jurídicos municipales niegan ese carácter normativo y por tanto defienden su correcta tramitación. "Solo se trata de un instrumento comprensivo de pautas de actuación, organización y desarrollo de la acción para el fomento y protección del uso del asturiano", explican. Y ven en el plan el cumplimiento de la que sí sería la norma correspondiente: la ordenanza de uso de la lengua asturiana en Gijón de 2008.

Antes de que los concejales voten poner o no este recurso, pasará por el Pleno una declaración institucional presentada por IU – antes de conocerse el fallo judicial y en el marco del Día de les lletres asturianes– donde la Corporación le muestra su apoyo a esta jornada como "una celebración de tol pueblu asturianu, con arguyu, con respetu y con voluntá compartida de protexer lo que ye de toos y toes"

Broncas por Emulsa y Emtusa

La declaración institucional es el arranque de una sesión cuya organización no ha estado exenta de polémica. Ayer mismo la Junta de Portavoces volvió a reunirse de urgencia para atender la petición del Colectivo de Trabajadores de Emulsa para intervenir. Se rechazó al considerar que los plenos no son el ámbito para debatir sobre conflictos laborales. El comité de empresa decidirá si estar igualmente en el Pleno.

El PSOE, por su parte, recurrirá la inadmisión de la proposición que habían presentado para el establecimiento de una ayuda municipal al transporte público urbano tras la pérdida de las subvenciones estatales a Emtusa. La iniciativa no se aceptó por incumplir los requisitos en la redacción planteados desde la Secretaría General. "No es la primera vez que ocurre y estas decisiones vulneran el derecho constitucional a la participación política y en asuntos públicos de los concejales", afeó el edil Tino Vaquero. Si el recurso no se acepta, el PSOE intentará incorporar el asunto al Pleno con una moción de urgencia.

El Muselín alza la voz para denunciar su abandono

Representantes de la asociación Muselín Vivo darán voz a las reivindicaciones del barrio en el próximo Pleno como complemento a una proposición que presenta la portavoz de Podemos, Olaya Suárez. Proposición que la edil oficializó ayer en una comparecencia en el Ayuntamiento junto a los vecinos María Sánchez, Leonor Suárez y David Martín, que denunciaron los años de abandono municipal y promesas incumplidas. La edil de Podemos ha reordenado las necesidades de los vecinos en cinco puntos para conformar un acuerdo político que garantice ayudas a los vecinos para pintar y renovar sus fachadas junto a un plan municipal de rehabilitación estética; ejecutar las obras pendientes para mejorar los accesos; colocar una dotación adecuada de bocas de riego para garantizar la seguridad; estudiar la viabilidad de que Emtusa les de servicio con alguna de sus rutas con microbús y plantearse comprar la antigua cantera adyacente a la carretera de La Campa Torres para desarrollar una zona verde y un parque infantil.