Aplauso general a la reforma de Munuza "para ganar espacio para el peatón"

El proyecto que tiene entre manos el Ayuntamiento para la reestructuración del entorno de la calle Munuza, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, parece que convence a la ciudadanía. La nueva propuesta pasa por dejar esta calle y Domínguez Gil con un único carril para los vehículos, ampliando las aceras para favorecer el paso de los peatones. "Todo lo que sea ganar para el peatón me gusta. Con iniciativas como esta se está quedando una ciudad bastante bonita", afirma Manuel Losa acerca de ganar espacio para caminar.

Pascal Soriano, en Cabrales junto a San Lorenzo. / Juan Plaza

En la calle Domínguez Gil el tramo peatonal permite el paso de dos personas a la vez, algo que se hace imposible en Munuza. "Hay zonas que la acera es muy estrecha y es un problema cuando te encuentras con alguien de frente. Uno de los dos tiene que saltar a la carretera sí o sí", describe Misael González. Los andamios de obra que se encuentran en el tramo más próximo a la calle San Bernardo tampoco ayudan, como apunta González que también pone el foco en sí hay motivos para quitar un carril. "No deja de ser el centro y en momentos puntuales sí que hay más saturación. Pero si tienen que reorganizar para ganar sitio que lo hagan".

Alejandra Nuevo y Pedro Ignacio Álvarez, ayer, de paseo por la calle Domínguez Gil. / Juan Plaza

Pedro Ignacio Álvarez es más precavido en este asunto y señala que "son dos necesidades contrapuestas". "La clave es buscar un equilibrio y valorar las calles que se necesiten ampliar la acera y otras en las que hay que dejar los dos carriles". A su lado, Alejandra Nuevo es más escéptica en el tema de eliminar uno de los viales. "Esto es zona centro y suele haber mucho tráfico, sobre todo los fines de semana". Aunque también aprueba que se gane terreno a los coches. "Hay tramos muy estrechos en los que se necesitaba ampliar las aceras. En especial acondicionarlas para hacerlas más accesibles para las personas que van con sillas de ruedas o carritos de bebés".

Misael González, en la calle Emilio Villa. / Juan Plaza

La tendencia en las últimas décadas ha sido la de peatonalizar calles como las de Begoña, en uno de sus tramos, o la Merced. Una medida que agrada a Losa. "Me gusta que las ciudades sean peatonales. No creo que haya un problema de movilidad con el coche, igual más inconvenientes para aparcar. Veníamos comentándolo justamente, que peatonalizar las calles da un aspecto de ser una ciudad más limpia. Será peor para el tráfico, pero me parecen cambios a mejor".

Pascal Soriano también aprueba estas medidas. "La mayoría de ciudades están encaminándose a una mayor libertad para el peatón. En Gijón debería de ser así y se ha visto con muchas calles. Es una ciudad formidable para andar". Otros como Misael González apuntan que esta medida abre la puerta a colocar algunos asientos o bancos, aunque asume que hay calles en las que sería más complicado. "Con una sola dirección para los vehículos veo correcto que se gane más espacio para el peatón. Da vida a la zona y más comodidades a los mayores", sentencia González.