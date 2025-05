El concurso para ocupar puestos del mercado de La Camocha, desierto

Hasta nuevo aviso, no se instalará ningún nuevo puesto en el mercado municipal de La Camocha. Según explican desde la concejalía de Atención Ciudadana y Distritos, la licitación que se había puesto en marcha para paliar la falta de negocios en el recinto se ve abocada a declararse desierta después de que la mesa de contratación, reunida por última vez hace unos días, apreciase incumplimientos de forma en la que única oferta que aún no se había descartado.

El concurso público era el tercero que se lanzaba para tratar de revitalizar el mercado después de sendos intentos en 2023 y en 2020. En esta última convocatoria se ofrecían siete puestos, que eran los que habían quedado desiertos en la licitación anterior, y el proceso apuntaba ya a que no se saldaría del todo bien tras constatarse que se habían presentado solo tres ofertas. De ellas, además, dos no superaron el primer filtro de evaluación por errores de forma en la presentación de su propuesta económica, errores que parecen achacados a que los ofertantes no tenían experiencia en este tipo de concursos públicos y deben asumir por su cuenta un proceso telemático que desconocen.

Tercer proceso fallido

Fue llamativo el caso de Hugo González, pescadero, que, tal y como relató este periódico hace una semana, quedó expulsado, tras días peleando contra la plataforma web de Vortal, por un céntimo: escribió por error una oferta económica de 206,50 euros en vez de los 206,51 que marcaba el canon. Según el acta de aquella sesión, tanto González como un segundo candidato no presentaron su anexo económico –un documento que González no sabía en qué consistía ni cómo presentar–, lo que supone también motivo de exclusión, quedando sobre la mesa, desde entonces, la oferta de una tercera candidata. Esta, según señalan desde la concejalía, tampoco pasará el filtro por haber caducado el plazo para que presentase una documentación adicional. Por tanto, la licitación se queda sin adjudicatarios.

La concejalía competente, en manos del popular Abel Junquera, señala estar trabajando en un nuevo proceso para «hacer todo lo jurídicamente posible para conseguir que se cubran los puestos», máxime cuando el rechazo de estas tres ofertas se debe a cuestiones de documentación y plazos y no a una falta de interés. n