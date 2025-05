Con la premisa optimista de que la creación artística y literaria asturiana goza desde hace tiempo de muy buena salud, el escritor José Luis Argüelles (Mieres, 1960) acaba de publicar al amparo de Impronta el libro "Acercamientos naturales", donde recopila decenas de escritos sobre la cultura regional. Buena parte de estos textos figuraron en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, diario al que el asturiano dedicó casi toda su trayectoria profesional hasta su jubilación, y dejan ver un buen pedazo del escaparate cultural del último cuarto de siglo.

-¿Cómo surge este compendio de artículos?

-Me gustan mucho los libros misceláneos, pero nunca haría un libro como "Acercamientos naturales" por iniciativa propia. Como ya ocurrió con "El callejón de las fieras", estamos ante un volumen que es fruto del respaldo generoso de mis editores de Impronta, Marina Lobo y Carlos González Espina. La verdad es que, vencido mi pudor, les agradezco que apuesten por reunir piezas de mi dispersa obra periodística, muchas publicadas en LA NUEVA ESPAÑA, y que van del artículo a la reseña o la semblanza, entre otros géneros.

-Defiende en la introducción su teoría de que las sucesivas crisis de Asturias tienen la excepción del gremio cultural, pese a que se trate de un sector del que a veces se habla más bien poco.

-He nacido, crecido y envejecido en una tierra marcada por la palabra "crisis". A las sucesivas crisis de los sectores tradicionales de la economía asturiana se han unido, durante años, la demográfica e incluso la de liderazgo social. Una de las grandes excepciones a ese panorama ha sido la creación cultural, como demostré, creo, con un largo reportaje que este diario publicó hace ocho años. Lo que vengo a decir es que en Asturias está o ha estado todo en crisis, menos la cultura.

-¿Hay motivos para el optimismo, entonces?

-No hay campo cultural –de la literatura al cine y de la fotografía al cómic– al que Asturias no aporte algún nombre relevante en cualquier panorama nacional. Es algo de lo que me di perfecta cuenta después de años de hacer información cultural. ¿Optimismo? Constato una realidad de la que, paradójicamente, se habla poco. Y me siento feliz con las obras de tantos creadores con talento que hay a este lado del Payares.

-Aunque muy centrado en la literatura, hay artículos sobre otras ramas artísticas como la pintura, el teatro, la fotografía, la música y el diseño de interiores. ¿Cómo valora la proyección reciente de estas otras disciplinas?

-Lo he dicho: la creación cultural asturiana lleva años a un muy alto nivel. Debo aclarar que mi libro no es una historia de la cultura asturiana contemporánea y no propone, por supuesto, ningún canon. Sé que en este libro faltan muchos nombres de creadores de los que me ocupé en textos que por su formato (entrevistas, críticas de arte, informaciones…) no tenían cabida en "Acercamientos naturales". Podría hacer tres o cuatro volúmenes como este.

-En el plano literario, menciona a varios autores que no lograron en vida el reconocimiento merecido, como puede ser el caso de José Avello o Basilio Fernández. ¿Tenemos alguna otra "deuda" con autores que deban ser recuperados ahora? ¿A qué achaca ese olvido?

-Avello y su "Jugadores de billar" van entrando, como es de justicia, en el canon de la narrativa española de este siglo. La historia de Basilio Fernández es distinta. También la de Luis Álvarez Piñer, el otro poeta asturiano del 27. Mariano Antolín Rato, Gonzalo Suárez, Luis Fernández Roces, Carmen Gómez Ojea y José Antonio Mases me parecen narradores importantes, por hablar de autores no tan lejanos, dos aún vivos.

-En uno de los artículos dice que "los nuevos poetas parecen más tolerantes y amplios de miras que muchos de sus padres literarios". ¿Por qué?

-Es una referencia a las guerras literarias de los ochenta y noventa entre los llamados "poetas de la experiencia" y todos los demás. Los jóvenes poetas de ahora se llevan todos muy bien y, a diferencia de aquellos, no dicen pestes unos de otros.

-Menciona a poetas asturianos jóvenes como Rodrigo Olay. ¿A qué otros escritores jóvenes recomendaría no perder de vista? ¿Y a qué maestros?

-No sé, hay muchos que me gustan: Pablo Núñez, Carlos Iglesias, Laura Casielles, Xaime Martínez, Dalia Alonso, Miguel Floriano, María Fernández Abril… aunque el poeta más joven de todos sigue siendo José Luis Piquero, que, camino de los sesenta, mantiene la voz de un inconforme veinteañero. Gamoneda, Pedro de Silva, Paco García Pérez, José Luis García Martín, Javier Cuervo, Fernando Beltrán, Moisés Mori, Ricardo Menéndez Salmón, Jordi Doce, Xuan Xosé Sánchez Vicente, Xuan Bello, Berta Piñán, Lourdes Álvarez, Ángeles Carbajal o Ramón Lluis Bande, por dar solo algunos nombres, son maestros cercanos que siguen en plena forma.

-¿Encuentra alguna "esencia asturiana" en todos estos autores? ¿Qué los une y qué los separa?

-Lo que encuentro es una "existencia" asturiana, a veces evidente y otras no tanto, que está en sus obras, y no solo en la de los que escriben en asturiano.

-Este gran momento de la creación asturiana, ¿encuentra respuesta en el público? ¿O un creador asturiano tiene más posibilidad de proyección fuera de su tierra?

-Hay creadores con éxito en Asturias y fuera, como Rodrigo Cuevas o Nacho Vegas. Como es evidente, algunas propuestas musicales atraen a públicos más amplios. Eso es así. Pero no mido la calidad de una obra artística por las adhesiones que suscita. Si triunfas fuera, puede que tus paisanos empiecen a creer que vales algo.