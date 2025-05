La Cruz Roja se va de marcha en favor de los discapacitados

La Cruz Roja de Gijón ya calienta motores para su segunda marcha solidaria que se celebrará el 25 de mayo a las 11.00 horas bajo el lema: "Cruz Roja sin fronteras". Después del éxito que supuso el año pasado, con más de 800 inscritos, ahora buscan superar esa barrera de participación donando todo lo recaudado al proyecto "Ocio y tiempo libre para personas con discapacidad". "Se trata de una marcha para todos los públicos, con un recorrido adaptado. Saldremos desde los Jardines del Náutico y hay dos circuitos, uno de 1.2 kilómetros y otro de 4.5 kilómetros", explica Paula Gómez, coordinadora de la asamblea de Gijón de Cruz Roja.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar a través de su página web. "Apuntarse cuesta ocho euros para los adultos, los menores participan gratis. Además, te dan una camiseta y un dorsal que contará para un sorteo de regalos", añade. El equipamiento se podrá conseguir en El Corte Inglés de Gijón, el 22 y 23 de mayo de 17.00 a 21.00 horas y el 24 de mayo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. El mismo día de la marcha, también se podrá recoger de 9:30 a 10:45 horas en los Jardines del Náutico.

"Se trata de una iniciativa que, además de contar con su parte lúdica, el objetivo es el de aportar. El año pasado me tocó estar poniendo carteles por todo el recorrido y había muchísima gente, la participación fue muy grande y es un día que se pasa muy bien, festivo", detalla José Luis Hidalgo, uno de los voluntarios de la asamblea de Gijón que a sus 70 años no duda en animar a la gente a unirse a la causa. "Mi vida laboral terminó ya hace unos años, estoy en otra etapa y para mí, colaborar con la Cruz Roja, me da la vida. No sé si ayudaré a alguien con mi labor, pero sé que a mí me aporta muchísimo", confiesa Hidalgo. "Estoy más en la onda de la solidaridad que de la caridad. Hay que implicarse en los problemas desde el plano de la igualdad y organizarse para conseguir objetivos más eficaces", sentencia Hidalgo.

Del lado de la humanidad

Paula Gómez aprovechó el marco de las celebraciones del día de la Cruz Roja para hacer un balance de la situación en la que se encuentra la Asamblea de Cruz Roja en Gijón. "Actualmente, contamos con 645 voluntarios, 8.783 socios, 140 empresas socias y, en 2024, atendimos a 6.400 personas con más de 64.663 intervenciones a través de proyectos en las seis áreas de conocimientos que tenemos: Inclusión social, empleo, salud, medio ambiente, socorros y educación", resume Gómez.

La coordinadora también explicó que las actividades que organizaron el pasado jueves en el paseo de Begoña contaban con un doble objetivo: mostrar a los gijoneses las actividades de la Cruz Roja y homenajear a todos los colaboradores que están en el día a día. "En esta ocasión el lema es, ‘Del lado de la humanidad’, y todo lo organizado hoy es para visibilizar nuestra labor a toda la ciudadanía y hacer un reconocimiento a las personas implicadas en nuestra organización y felicitarlas por la labor que hacen que es muy importante".

José Luis Hidalgo es una de esas personas esenciales dentro de la Asamblea de Gijón. Su pasado como educador de formación profesional en asuntos ocupacionales ha servido de gran apoyo para ayudar a inmigrantes a integrarse en la sociedad. "Me jubilé de forma anticipada y ya tenía la intención de trabajar como voluntario. Me incorporé en 2013, mi primer servicio fue en el Centro Penitenciario de Asturias, donde estuve aportando un tiempo", recuerda José Luis Hidalgo.

"Por mi perfil, acabé haciendo acompañamiento de personas inmigrantes nada más llegan al país. Les ayudo con las gestiones como empadronamientos, inscripciones en centros de salud y demás cuestiones". Hidalgo reconoce que las situaciones de las personas con las que trabaja varían dependiendo del país de origen, pero muchos de ellos "han tenido que sufrir mucho". "Me siento orgulloso cuando veo a chavales con los que empecé trabajando y verlos con un empleo. Vienen, te dan dos besos y te lo agradecen. Es impagable".