Un plan para "ponerse en la piel" de las personas ciegas

"La sensación que he vivido no la tuve nunca", confesaba ayer la joven Carla Rodrigo tras realizar un circuito de movilidad, bastón en mano y con un antifaz en los ojos, en la ludoteca del centro municipal integrado de El Llano. Un recorrido, en el que simula un paso de peatones y con el que quienes lo deseen pueden ponerse durante unos minutos en la piel de una persona ciega. La iniciativa forma parte del programa de actividades que el Grupo Social ONCE ofrece hasta el 16 de mayo en Gijón. "Queremos mostrar a la sociedad el trabajo de la ONCE con personas con ceguera o deficiencia visual grave", subrayó Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias.

Por la izquierda, Pablo Santos, Ana Ardura, Carmen Ardura y Sagrario Santiago, en uno de los espacios de la exposición. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Carla Rodrigo tiene 20 dioptrías en cada ojo. Su visión ni mucho menos es la mejor, pero ayer experimentó algo que le removió. "Estaba nerviosa y tenía que estar pendiente todo el tiempo de la sensación del bastón, del ruido", admitía Rodrigo, a quien guiaba la técnico de rehabilitación María del Mar Collar, "Esto sensibilizará a la gente", destacó. Además de ese circuito, en el centro municipal de El Llano se puede ver una exposición de material específico para personas con discapacidad visual, como libros escritos en braille –como un tomo de "La Regenta"–, utensilios cotidianos, mapas geográficos y material educativo, cuadros con distintas texturas o un espacio sobre tiflotecnología, la tecnología adaptada a las necesidades de los invidentes. Hasta el viernes podrá visitarse la muestra y participar en el circuito de movilidad de 16.30 a 19.00 horas. Los centros educativos van por las mañanas.

Por la exposición también se pasaron ayer Sagrario Santiago y sus hijas Ana y Carmen Ardura. La primera se quedó ciega hace casi dos años. "Vivirlo en casa duele más", afirmaba Ana Ardura, que tildó de "muy interesante y necesaria" la propuesta del Grupo Social ONCE para dar a conocer su labor. La librería La Buena Letra acogió asimismo la actividad "Recitando en braille, Ángel González" en el marco de una semana destinada a que la ciudadanía tenga muy presente cómo es, al menos en parte, la vida de una persona ciega.