El PSOE lleva las quejas de Portuarios al Pleno

Los vecinos de Portuarios, junto al edil socialista Tino Vaquero denunciaron los desperfectos en las obras de rehabilitación del barrio. Los trabajos comenzaron a principios de 2023, con previsión a que durasen un año, pero continúan a día de hoy con la segunda fase. José Luis Tasende, portavoz de los afectados, se quejó no solo de la tardanza, sino también la ejecución. "Jamás he visto una chapuza tan grande como la que están consintiendo en Portuarios". El concejal del PSOE Tino Vaquero señaló la falta de control sobre unas obras presupuestadas en 3,7 millones de euros. "Va a ser difícil que la obra se termine en plazo y bien. Las deficiencias son grandísimas". En el Pleno de hoy, los vecinos expondrán todos los problemas que han visto en las obras. Además, el PSOE intentará, a través de una moción de urgencia, incorporar su propuesta de usar el remanente municipal para sufragar la rebaja de los precios de Emtusa a partir de julio. Una iniciativa que no se incluyó en el orden del día por un problema formal.