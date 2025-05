Acepta dos años de prisión por estafar a una empresa de tragaperras

Un préstamo que no llegó a pagar y por el que ahora ha sido condenado. Un hombre fue ayer sentenciado a dos años de cárcel en la sección octava de la Audiencia Provincial por haber estafado 50.000 euros a una empresa de máquinas tragaperras. El acusado reconoció los hechos. Todo comenzó después de que este individuo arrendara un local en donde tenía previsto abrir una cafetería. Como parte de su negocio también quiso contar con una máquina tragaperras, por lo que contacto con una empresa encargada en su alquiler y distribución. Como parte del acuerdo, la empresa arrendadora otorgó un crédito de 50.000 euros a fondo perdido con el compromiso de que iba a haber una devolución.

Los problemas comenzaron cuando, al no obtener la licencia para abrir la cafetería, optó por no seguir adelante con el local. Tampoco devolvió el crédito. Al no contar con el dinero de vuelta, la empresa le denunció. Finalmente y en conformidad con las dos partes, el acusado se declaró culpable de un delito de estafa, asumiendo una condena de dos años de prisión. Además, deberá de pagar, durante un año, seis euros al día y 50.000 euros de indemnización, la misma cantidad del dinero que recibió por el préstamo. En un principio, el acusado no entrará en prisión, siempre y cuando cumpla con los pagos acordados tras el proceso de ayer. ◼