Los debates y acuerdos del pleno del ayuntamiento: respaldo unánime a El Muselín; microbús y pintar fachadas como en Cimavilla

Los vecinos de El Muselín fueron de los que pocos que ayer salieron medianamente contentos del salón de plenos tras ver como todos los partidos de la Corporación se comprometían por unanimidad– con la mejora del barrio a partir de una iniciativa defendida por la edil de Podemos, Olaya Suárez. Una iniciativa que, concretó la proponente, buscaba "que el Ayuntamiento subsane su deuda histórica con el barrio" . Cierto es que nadie se animó a impulsar ese ascensor vertical que incluyó entre sus sugerencias Desireé Fernández, quien tomó la palabra en nombre de los vecinos y la asociación "Muselín Vivo" para pedir a los munícipes que "tras 40 años de espera pongan a El Muselín en el centro de sus prioridades". Pero sí hubo un compromiso para poner en marcha el paquete de acciones que, organizado en cinco puntos, establecía Podemos en su acuerdo.

De ir desgranando lo que está en marcha y lo que se va a hacer se encargó el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, que lo cuantificó en medio millón. Aquí cuentan renovaciones de pavimento, obras en caminos, desbroces y labores de mantenimiento pero también el compromiso para mejorar la imagen del barrio, de reforzar ese mantenimiento y ver "la viabilidad económica de un plan de pintura de fachadas similar al llevado a cabo en Cimavilla".

También se ha dado orden a la Empresa de Aguas (EMA) para que, en base a lo que se acuerde con Bomberos, decidan las soluciones técnicas para instalar el año que viene bocas de riego para incendios. El encargo para Emtusa, por su parte, es estudiar la implantación de un microbús que de servicio a la zona oeste con posibles conexiones entre La Calzada, Jove, El Muselín y la Campa Torres.

Vecinos de Portuarios con una pancarta a las puertas del Ayuntamiento. | ÁNGEL GONZÁLEZ

También pedían los vecinos mejoras en los accesos y tantear la compra o permuta de la antigua cantera de la zona para ubicar allí una zona verde con parque infantil. Lo segundo se estudiará y para cumplir lo primero ya hay tres actuaciones en trámite, incluyendo un nueva zona de aparcamiento para 19 vehículos, que suponen 340.000 euros de inversión. Obras que se han demorado por la necesidad de tener los permisos a los que obliga la protección que tiene el yacimiento de la Campa Torres.

Menos contentos se vio a los vecinos de Portuarios, que tuvieron que esperar a final del Pleno para exponer los problemas que tienen con la rehabilitación de sus viviendas como barrio degradado. Problemas que detalló José Luis Tasende y de los que acusó al Ayuntamiento porque "no controlan la obra". Tras un conato de enfrentamiento cuando Villoria quiso recordar que son las comunidades de vecinos las que contratan, fue la alcaldesa, Carmen Moriyón, quien asumió la labor de mediación. "No puedo mirar para otro lado", indicó la regidora antes de confesar que con el paso de los años y ante los graves problemas que se han ido generando en el plan de barrios degradados que Foro puso en marcha en su anterior etapa lo siente como "un fracaso. Un fracaso personal. Pensamos entonces que era una magnífica idea pero ha sido frustración tras frustración".

Trabajadores de Emulsa con los carteles reivindicativos.

Nuevos precios para impulsar la obra del puente de La Coría

Tras enumerar el largo listado de complicaciones que ha impedido ejecutar la reforma del puente de La Coría prevista ya hace una década, y reconocer que es imposible que la obra esté ejecutada este 2025, el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria, anunció que ya se trabaja en un plan de actualización de precios que permita hacer una licitación anticipada del ansiado proyecto para los vecinos de Viesques vinculando la operación al presupuesto municipal de 2026. El último presupuesto ronda los 800.000 euros y se vincula a uno de los dos contratos que hubo que rescindir.

El proyecto de rehabilitación de la vieja Comisaría, a las cuentas de 2026

El presupuesto de 2026 incorporará una partida para poder redactar el proyecto de rehabilitación de edificio de la calle San José que en breve dejará de ser la Comisaría de la Policía Local. Ese fue el anuncio de Gilberto Villoria a preguntas de Podemos. No concretó el edil forista el uso que se dará al inmueble aunque dejó claro que no todo vale por los condicionantes del edificio. Tanto los de su morfología como los que impone su protección en el Catálogo Urbanístico. Tampoco será para ahora el reglamento que regule los consejos de distritos en base al "lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer corriendo" con el que respondió el popular Abel Junquera a la misma edil, Olaya Suárez. En ambos casos el gobierno comprometió decisiones finales de consenso.

El PSOE denuncia "juego sucio" al rechazarse su iniciativa de Emtusa

El PSOE se quedó solo defendiendo la urgencia que vía moción hubiera conllevado que el Pleno debatiese y votase su propuesta de usar remanentes municipales para mantener las rebajas en Emtusa a partir del 1 de julio, cuando se perderán las ayudas estatales que Gijón no pidió por conllevar tener una zona de bajas emisiones activa. La derecha votó en contra y Podemos e IU se abstuvieron. Sin urgencia no hubo debate. Aunque sí queja del socialista Tino Vaquero ya fuera del salón de plenos. Vaquero acusó al gobierno de "utilizar el juego sucio para evitar el debate público" y de estar en una "deriva ultra y negacionista". La iniciativa se había eliminado del orden del día por incumplir un formalismo que exige la Secretaría General.

La nueva denuncia de Rouco sobre el caso del "ordenador pirata"

Carmen Moriyón pidió ayer a la edil de Vox en el Pleno que le facilitase copia del documento que utilizó para denunciar que desde Alcaldía se había impedido la entrada al Ayuntamiento al funcionario al que se vinculó con el "ordenador pirata", que dio lugar a un expediente que diez meses después sigue sin conclusiones.

El plan de igualdad, la nueva queja del personal de Emulsa a la Corporación

Tras haber tenido una respuesta negativa a su petición de intervenir en el Pleno –y aún con el recuerdo de la bronca que se generó en la sesión de abril y que llevó a la Alcaldesa a suspender la sesión por un tiempo– volvieron a verse entre el público asistente al Pleno los chalecos en verde y naranja de los trabajadores de Emulsa. En esta ocasión una representación mínima con carteles exigiendo un "plan de igualdad digno" denunciando que la empresa lo va a registrar de manera unilateral. Un Pleno donde también se dio cuenta de los cambios en el plan anual normativo y en la representación de los grupos políticos en los consejos de administración de la Empresa Mixta de Tráfico y la Empresa Municipal de la Vivienda y la junta rectora de la Fundación de Cultura.

Nueva fecha para el Pleno de concesión de honores: el viernes 23

El 23 de mayo es la nueva fecha elegida para la celebración del Pleno donde se aprobarán la concesión de medallas y honores a Cote, Janel Cuesta, la Casa Malva, Serenos y la Asociación Gijonesa de Caridad. El Pleno se había convocado para el 29 de abril pero se suspendió tras el gran apagón nacional.