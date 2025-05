Cabueñes anima a los enfermeros residentes a quedarse en Gijón: "Asturias y España están en números precarios de profesionales"

Con la esperanza de que la mayoría de ellos se queden a trabajar en el área sanitaria V, el Hospital de Cabueñes despidió este viernes a los 13 enfermeros internos residentes que acaban de culminar su periodo de formación tras dos años de crecimiento personal y profesional. "Esperamos que haya sido un periodo productivo y que ahora, ya como especialistas, os quedéis con nosotros", expresó la directora de Gestión de Cuidados y Enfermería del área V, Isabel Prieto, que lamentó que "estamos en una situación precaria en cuanto al número de enfermeros que hay trabajando en Asturias y España".

En ese sentido, Prieto indicó que son diversos los factores que causan ese descenso de cifras. Uno de ellos es la marcha de profesionales a países como Noruega, en la actualidad, o Reino Unido, ya hace unos años. "Aquí intentamos cuidar a los profesionales para que se sientan respaldados y que nunca estén solos. Y, ante todo, que los pacientes estén bien cuidados y que la población confíe en nosotros", desarrolló.

Esas palabras las pronunció la directora de Enfermería del área V en el salón de actos de Cabueñes, durante el emotivo acto de despedida a los 13 enfermeros internos residentes. Seis serán especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, tres en Salud Mental, tres en Obstétrico-ginecológica y una en Pediátrica. La mayoría son mujeres. La encargada de representar a sus compañeros fue Raquel Rey Rodríguez, enfermera de Salud Mental, que subrayó que "es el momento de que las especialidades sean valoradas y reconocidas".

Entre las enfermeras internas residentes que finalizan esta etapa hay algunas que ya han decidido que quieren continuar formando parte del área sanitaria V. Un ejemplo de ello es Laura Carballeira, de Obstétrico-ginecológica. "Me gustaría quedarme en el Hospital de Cabueñes. Supuestamente hacen falta matronas", comentó Carballeira.

Sin embargo, era una jornada con la que otras profesionales empezaron a despedirse de Gijón. "Aquí me he sentido muy bien. Me acogieron a la perfección. Ya me habían hablado bien las residentes más mayores, pero aun así me sorprendió", aseguró la madrileña Victoria Rivas, que regresará a la capital. Quien también volverá a su tierra será el valenciano Roger Macip, que ha pasado estos dos años en el centro de salud de Laviada formándose en Enfermería Familiar y Comunitaria. "Hemos hecho mucha piña y en todo momento ha habido trabajo en equipo", señaló Macip, que agregó que "recomendaría a cualquier enfermero a hacer aquí la especialidad porque Asturias tiene uno de los enfoques más potentes en cuanto al impacto real en la población".

En el acto también intervinieron el jefe del servicio de Transformación, Calidad y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud, Jesús Vicente García, y los subdirectores de Enfermería del área V, Beatriz Braña y Máximo Salvador.