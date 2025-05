La familia del acusado de violar a sus hijas denunció su desaparición

El padre acusado de violar a sus dos hijas —con una sentencia de 25 años de prisión por el caso de la menor— continúa en paradero desconocido después de no presentarse el miércoles al segundo juicio que afrontaba y en el que se juzgaban las presuntas agresiones sexuales que perpetró contra su hija mayor. Según fuentes de la investigación, el lunes alquiló una furgoneta con la que, presuntamente, se ha escapado al extranjero. No fue hasta el martes por la noche que la familia denunció a la Policía su desaparición. Al día siguiente, el acusado no se personó en el Palacio de Justicia donde se debería de haber sentado en el banquillo de los acusados para un juicio en el que la Fiscalía le pedía 12 años de cárcel y la acusación 15 por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Ante su ausencia, el juicio fue anulado y Ministerio Fiscal solicitó declararlo en búsqueda y captura, iniciando un nuevo proceso que implica prolongar un caso que tenía visos de concluir en los próximos días. El hombre se encontraba en libertad después de ser condenado a 25 años de prisión por las agresiones a su hija pequeña ya que la sentencia no era firme y, por lo tanto, cabía recurso contra la misma. Además, en el plazo que tenía para recurrir, su abogada renunció a su defensa, paralizándose todo el trámite hasta que encontrase o le asignasen un nuevo letrado. Este nuevo letrado es Fernando Valentín Ángel de la Fuente. De ser encontrado o en el caso de que aparezca por su propia voluntad, lo más probable es que acabe ingresando de forma preventiva en prisión.