Forzó a una vendedora de seguros en un ascensor de Gijón y luego alegó que iba a un piso de citas y la confundió

Fue a un piso de citas en El Llano, acabó forzando a una vendedora de seguros en un ascensor y ahora ha sido condenado a dos años de cárcel. El hombre acusado de hacer tocamientos a una mujer en un bloque situado en la calle Zoila ha sido condenado por un delito de agresión sexual sobre esta mujer a la que, además, deberá de indemnizar. El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón ha dado credibilidad al relato de la víctima por considerarlo consistente, todo lo contrario que el del acusado, y tener a su favor las declaraciones de los testigos y los agentes de Policía.

El juez considera como hechos probados que, sobre las ocho y cuarto de la tarde del 25 de junio del año pasado, el acusado entró en un portal de la calle Zoila. Allí coincidió con la víctima, que se encontraba en esa comunidad de vecinos "por motivos laborales". Según explicó el pasado martes en el juicio la mujer, representada por el abogado Javier Díaz Dapena, estaba allí porque era vendedora de seguros. Al entrar los dos al ascensor para ir al último piso fue cuando, según recoge el fallo, que el ahora condenado aprovechó para "efectuarle tocamientos por encima de la ropa" en "pechos, nalgas y zona vaginal sin su consentimiento". También, trató de besarla "sin llegar a conseguirlo". La víctima sufrió ansiedad y tuvo que dejar su empleo.

El juez considera que el relato de la mujer cumple todos los requisitos para enervar la presunción de inocencia del varón. Es decir, carece de incredibilidad subjetiva no habiendo intereses espurios, hay verosimilitud en el testimonio y también persistencia en la incriminación. Razona además que en las palabras de la víctima en la vista oral "no se aprecia contradicción alguna" ni tampoco "inconsistencia en la versión" más allá de leves matices que surgen cuando es preguntada expresamente por ellos. Dichos matices tienen que ver con dónde la esperaba su novio, si dentro o fuera del portal. El juzgador añade también que dichos matices dan mayor valor relato, descartando que este sea aprendido.

Por otro lado, el juez destaca también que el novio de la agredida explicó que fue avisado después de que sucedieran los hechos y que fue para allá. También, resalta que los agentes que intervinieron vieron a la mujer muy alterada. Además, señala que el acusado reconoció haber entrado en el ascensor con ella. La sentencia recoge que la versión del ahora condenado es "absolutamente inconsistente" puesto que no detalla en ningún momento por qué una mujer a la que no conocía de nada le denunció por algo así. El juez recoge la versión del acusado, que contó que fue a ese piso de citas y dio a entender que pensaba que la denunciante era una profesional. La sentencia no es firme y se puede recurrir en el plazo de diez días.