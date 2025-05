"Peleamos a diario para remar en el Puerto Deportivo en verano"

Joaquín Miranda Cortina (Gijón, 1963), presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, afrontará el 2 de junio su segunda asamblea de socios al frente del club, que ya mira al ambicioso proyecto de transformación de la piscina de 25 metros de Las Mestas –con implicaciones en los accesos–. Un plan que requerirá una importante financiación para sufragar "una de las obras más grandes de la historia del Grupo", afirma Miranda.

Ya ha superado el año como presidente grupista.

Estoy muy contento, ilusionado y tranquilo. Los proyectos van por su camino y queremos que salgan bien. Hay cosas más pequeñas que se hacen, exigentes en el día a día, como el mantenimiento en las cuatro sedes.

El apagón del 28 de abril obligó a aplazar la asamblea ordinaria, que será finalmente el 2 de junio. ¿Cómo la encara?

Con ilusión. Es una forma de reconocer el trabajo, que se está haciendo bien. Hay que aprobar los presupuestos para que el club siga funcionando.

Presentan un presupuesto récord de 15,4 millones de euros. ¿Qué le indica eso?

Que el club es cada vez más grande. Cada vez hay más plazas de campus, más deportistas federados, más gente haciendo cursillos y más gente entrando por la puerta. No somos una empresa que tenga que ganar dinero, lo que ingresamos lo gastamos en mejorar el servicio al socio. En 2024, por ejemplo, se ejecutó el presupuesto al 99,84 %.

Proponen también una ligera subida en las cuotas sociales.

Se actualizan igual que se actualiza el precio de la barra de pan o las cuotas de un gimnasio. Suben lo estrictamente necesario sabiendo que los costes de mantenimiento, de las pequeñas obras y los salarios aumentan.

¿Qué supone para el Grupo Covadonga la reforma de la piscina de 25 metros y todo lo que conlleva?

Es el proyecto "estrella" de la legislatura, la transformación del edificio. Aprovechando que hay que reparar la piscina sí o sí, intentamos una obra más ambiciosa que afectará a otras partes del club. La entrada tendrá otro sentido y utilidad y en el futuro esa ordenación de los espacios puede ayudar a que quien venga detrás haga otras cosas.

¿En qué consiste el proyecto?

Ahora hay una piscina de seis calles. Se hará una de ocho y otra de entrenamiento de tres que servirá para aprender y otros ejercicios. Así, casi se suplica la lámina de agua. Y reestructuramos el espacio del pabellón, quitando las gradas, donde trasladaríamos las oficinas y haríamos otras salas, incluso un gimnasio. Esto implica que pueda crecer el espacio de vestuarios. La entrada será una gran plaza con bancos y gradas donde incluso se podrán hacer espectáculos o recepciones.

¿Manejan fechas ?

Sí, pero con cuidado. Estamos con el anteproyecto y estimamos que el proyecto, la elaboración antes de la licitación, sean seis meses. Pero si en vez de seis se necesitan ocho, adelante. Teníamos en la cabeza empezar para el inicio del curso 2025-2026 pero no lo veo muy realista. Hay que ir a una asamblea extraordinaria para aprobar el presupuesto y la financiación, que habrá que ir al banco. No me atrevo a decir una cantidad, pero será de siete cifras.

¿Un millón? ¿Dos? ¿Tres?

No sé todavía, pero evidente más tres que uno. Eso seguro.

¿Y plazos de la propia obra?

Teníamos estimado entre doce y quince meses, aunque estas cosas se suelen retrasar. El Grupo es una gran familia y esto no se trata ni de acabar pronto, ni de tener prisa ni de quién lo inaugura. Es una de las obras más grandes de la historia del club.

¿Cuál es el plan para reubicar la actividad de la piscina de 25?

Nos planteamos una cubierta telescópica en la de fuera que pueda recogerse en verano.

¿Qué iniciativas a nivel social tienen en marcha?

Habrá una fiesta juvenil el 14 de junio en Las Mestas. Es el primer año que se hace y queremos que perdure en el tiempo, para celebrar el fin de curso académico y la temporada de las secciones deportivas. También hay récord de inscripciones en campus de verano y en el "bono fitness" y estamos planteando hacer un "piloto" en la primera semana de septiembre, ampliando los campus.

Hay un nuevo convenio colectivo.

Estoy contento porque percibo a los trabajadores contentos. Se aumentan los derechos sociales y hay mejoras en formación y conciliación y ajustes horarios en días festivos o señalados.

¿Qué novedades hay en las sedes?

En el Grupín estamos con la zona de surf. Ya se realizó la demolición del interior y se está con albañilería y la instalación del sistema de agua caliente. En Las Mestas estamos con la iluminación del campo de hockey, tendiendo un nuevo cable adecuado a la normativa que es importante porque nos permitirá hacer torneos y partidos internacionales. Y también estamos haciendo la adaptación a la normativa de la protección contra incendios del Pabellón Sur.

Hace unos meses hablaba de un proyecto de centro de recuperación deportiva en la finca de La Torriente.

No hay avances. Tuvimos reuniones con entidades médicas importantes a nivel nacional pero está en "stand by". Esa pretensión era teniendo en cuenta que alguien hiciese la obra porque el centro sería una actividad a externalizar. Eso no quiere decir que no pueda haber otras ideas, pero ahora estamos centrados en la piscina.

¿Cómo está el piragüismo en el Puerto Deportivo? El alumbrado no ha llegado.

Quiero ser optimista pero es todo muy lento. Por la iluminación no estoy preocupado hasta octubre, pero en verano tenemos que parar en el Puerto y es una faena. De junio a septiembre nos tenemos que buscar la vida. Estamos peleando diariamente para remar allí en verano, pero los papeles dicen lo que dicen. Si no, tocará ir a Trasona.

¿Qué opina de la opción de navegar en Naval Gijón?

No estamos para escoger, dependemos de varias instituciones. Lo importante son los tiempos y Naval Gijón lo veo muy lejos en todos los sentidos. Lo vería estupendo pero, claro, no lo veo cerca. Siempre dijimos que lo idóneo es volver al río Piles, pero también queda lejos.

El club decidió mantener el reconocimiento facial tras una multa a Osasuna por un sistema similar.

Era una demanda del socio y nos asesoramos. Lo que teníamos cubría parámetros de seguridad y trabajamos para mejorarla. Ahora, a quien no ponga la mano, el sistema no le reconoce el rostro. Y estamos haciendo la evaluación de impacto con una empresa especializada.

