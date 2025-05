Historia con premio para la cantera literaria del colegio San Miguel de Gijón

"Patulillo, flucho y tracatoste". Esas eran las tres palabras (inventadas) que Gisela López Andrés, alumna de segundo de ESO del colegio Juan Pablo II-San Miguel, debía incluir en el texto con el que participó en el Concurso Jóvenes Talentos de Relato Corto, impulsado por Coca-Cola y de cuya fase autonómica resultó vencedora. El 6 de junio acudirá a Santander para la entrega de premios. "Me hace mucha ilusión", confiesa López, vecina de Pola de Siero.

Fomentar la escritura creativa es el objetivo del certamen, dirigido a alumnado de segundo de Secundaria. Cada centro educativo podía "aportar" diez estudiantes como máximo. En esta edición concurrieron, en la región, 241 jóvenes. Y Gisela López no las tenía todas consigo. "Creía que había escrito mal, no me esperaba ganar", admite la alumna del Juan Pablo II-San Miguel, que elaboró un relato ambientado en 1983, el año de nacimiento de sus padres.

Dos horas tenía para completar esa historia y la cosa no arrancó del todo bien. "Al principio estaba atascada, a los veinte minutos apenas tenía dos líneas escritas", dice López. Jairo, de 9 años, protagoniza la narración que cautivó al jurado. La joven se decantó por un relato a modo de diario. "Me parecía original", señala. En el mismo, el pequeño Jairo cuenta que en el colegio se meten con él por su afición a la mitología clásica o porque le gusta una niña. Tras una revisión médica, la vida del crío "da un vuelco", apunta. De repente, todos empiezan a tratar de manera diferente a Jairo, aunque él no entiende el motivo. Las últimas líneas del diario las redacta la madre del niño, despidiéndose de él, pues este no pudo superar la leucemia que padecía. "Es un final triste", comenta López, a quien desde pequeña le encanta escribir. "Mi madre me preguntaba qué quería ser de mayor y yo respondía que Mamá Noel, así que ella me decía que con esa imaginación debía ser escritora", subraya quien de vez en cuando se anima con poemas o relatos sueltos.

Fue el pasado viernes cuando la joven recibió la noticia de que su obra era la elegida. No había acudido a clase porque estaba enferma, pero le avisaron para que se pasara por el colegio. Había algo muy especial que comunicar. "Me emocionó un montón y me sentí muy orgullosa", recuerda Gisela López, que cumplirá este mes 14 años y deseosa de disfrutar al máximo de la experiencia en Santander. "Me suelo poner nerviosa por estas cosas, así que quiero relajarme y divertirme", asevera.

¿Y en el futuro? Estudiar Derecho es una de las posibilidades que baraja Gisela López, a la que también le agrada la opción de ser profesora. Escribir, por el momento, lo ve como un "hobby". La alumna reivindica, asimismo, la existencia de concursos como el organizado por Coca-Cola. "Muchos tenemos el sueño de ser escritores o de expresarnos de alguna manera y esto nos da esa oportunidad", recalca Gisela López, uno de los ejemplos de que en Gijón hay cantera literaria.