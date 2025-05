Zahara: "Quería salir de la espiral de violencia en la que estaba"

Zahara Gordillo (Úbeda, Jaen, 1981), conocida artísticamente como "Zahara", será uno de los alicientes este sábado del "Vibra Mahou Fest Gijón", que reunirá desde las 13.00 horas en el recinto ferial Luis Adaro, junto a otros artistas y grupos, como "Shinova", "Sexy Zebras", "Niña Polaca", "Barry B" y "Los Acebos". "Me encanta de los festivales poder utilizar las dimensiones de sus escenarios y aprovechar su idiosincrasia para apostar por un show grande, enérgico y con muchos contrastes", cuenta Zahara.

La artista, que tuvo una gran repercusión con su álbum "Puta" hace cuatro años, llega ahora con "Lento Ternura". "Según me han dicho, y estoy de acuerdo, suena a pop oscuro. Oscurísimo me atrevería a decir", describe, ahora que afronta una etapa artística en la que ha reconocido que ya no tiene esa imperiosa necesidad de hablar de traumas. "No es que no vaya a volver a hablar de ello, al revés, no he dejado de hacerlo, pero sí que necesitaba, después de "Puta" y todo lo vivido con él, prestar atención a otras narrativas y salir de la espiral de violencia en la que estaba sumergida", argumenta.

Fiel defensora del papel de las mujeres en el panorama artístico, mantiene su crítica hacia los carteles diseñados en los distintos festivales. "Se ha retrocedido. Justo antes de la pandemia se estaba produciendo un cambio de paradigma. Estábamos asistiendo a unos cambios revolucionarios y sin embargo una vez superada la pandemia se volvió no atrás, sino más aún", describe la cantante andaluza, antes de lamentar: "Es frustrante ver que cada vez hay más proyectos liderados por mujeres, donde tocan mujeres y sin embargo los carteles están vacíos de ellas".

Zahara, que reconoce que le han marcado artistas como Martirio cuando era niña o Alanis Morrissette cuando era adolescente, y en la época más reciente Lana del Rey, analiza algunas de las tendencias musicales del panorama actual. "Me encanta que siguen existiendo propuestas con mucha alma que me sorprenden. Pero también me cansa lo rápido que va todo y cómo una buena idea enseguida es cogida por muchos proyectos y rápidamente todo suena a lo mismo".

Y ahonda para finalizar en el poder de la música, que como reconoce junto a la terapia le ha salvado la vida. "La música, el arte y la cultura en general están ahí para salvarnos. La música ha sido un faro y estaba ahí cuando ni sabía que podía recurrir a alguien que me ayudara, pero sin duda, la terapia, ha sido lo que ha marcado la diferencia. Soy una privilegiada que pudo permitirse terapia durante casi dos años y fue determinante para crear un disco como ‘Puta’, pero sobre todo, para sobrevivir a él".