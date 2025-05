La Asociación Gijonesa de Caridad atendió a 800 personas en 2024: "Necesitamos más ayuda"

La Asociación Gijonesa de Caridad presentó la memoria del 2024, un año que, en palabras del presidente Ignacio Blanco, ha estado marcado por “dos magníficos corredores de equipo” que dejaron sus puestos. En primer lugar, mencionó a su antecesor en el cargo, Luis Torres presidente la Cocina Económica desde 2009 y que falleció el pasado septiembre. En segundo lugar, puso en valor el trabajo de Sor Marisela Cueto, directora del centro desde 2002 y que decidió jubilarse pasando el testigo a Rafael Piñera. Este relevo “consensuado e importante” en la junta de la institución ha llegado con tres principios: “Un enorme agradecimiento a quiénes nos han precedido. Conservar el espíritu que las Hijas de la Caridad han impregnado en la gestión de esta casa desde hace 120 años. E iniciar un proceso de análisis de cosas en las que podríamos mejorar. Pero hacerlo de forma serena y con pausa”.

Respecto a este último punto, el presidente señaló que esperan tener dentro de un año un plan estratégico previsto para los próximos diez años. Junto a Blanco estuvieron presentes Rafael Piñera y Sor Asunción Echarri, superior de las Hijas de la Caridad. Aprovechando el 120 aniversario, el presidente quiso remarcar el mensaje de que “no somos únicamente un comedor social” además de alentar a la ciudadanía a participar en la asociación. “Necesitamos más ayuda. Nos hemos sostenido gracias a la colaboración de muchas personas e instituciones, pero aun así contamos con un déficit importante", explicó Blanco.

La Asociación Gijonesa de Caridad sirvió de media 315 comidas

Rafael Piñera expuso los datos del 2024 de la Asociación Gijonesa de Caridad entre los que resalta la cifra de personas atendidas que rondan las 800. La principal actividad por la que se les conoce es el comedor social, abierto los 365 días del año. De media, sirvieron 315 comidas y 225 cenas al día: "Lo equivalente a tres bodas". También atendieron de forma puntual a 17 familias con entrega de lotes.

Otro de los servicios esenciales con los que cuenta la institución es la ayuda en alojamientos. En relación con la residencia de media estancia, en donde disponen de 17 plazas (10 para hombres y 7 para mujeres) alojaron a 34 personas, el 70% de ellas desempleadas. En el alojamiento de urgencia, estuvieron seis familias; en el centro de primera acogida residieron 113 personas y en los módulos de alojamiento temporal se alojaron ocho familias.

En el resto de actividades, 132 personas hicieron uso del ropero o las facilidades de peluquería e higiene. En el apoyo social y asesoramiento se atendieron a 211 personas y por el taller ocupacional de encuadernación pasaron 185 usuarios. "Cuando hablamos de personas, tanto las que trabajamos como las que atendemos, queremos destacar que detrás de cada número hay una realidad social concreta, con una historia muchas veces de trauma", expresó Piñera. El balance económico del 2024 se saldó con unos ingresos de 1.457.509 € frente a unos gastos de 1.842.377 €.

"Es muy importante sensibilizar a la ciudadanía y compartir nuestra realidad diaria", mencionó Piñera, añadiendo que "la Cocina Económica es mucho más que un comedor social y eso se ve en los recursos y actividades que realizamos". En la institución trabajan más de 30 profesionales, 17 miembros de la junta directiva y colaboran más de 120 voluntarios.

Los eventos inaugurales del 120º aniversario

Dentro de las celebraciones del aniversario, se contará “con el apoyo de todos los gijoneses y la gente que ha colaborado”. A mediados de junio organizarán una visita a Covadonga, a la que ya están apuntados 150 usuarios de la asociación. Previamente, el 26 de mayo a las 20.00 horas, el Arzobispo Jesús Sanz oficiará una misa de acción de gracias en la parroquia de los Carmelitas de Begoña. El 27 de mayo, a las 19.30 horas, Luismi Piñera, cronista oficial de Gijón, dará una conferencia en el salón de actos del Antiguo Instituto sobre la historia de la Asociación Gijonesa de Caridad.

También aprovecharon la oportunidad para anunciar una futura colaboración que se está fraguando con la ONG “Odontólogos Solidarios”, con las que se conseguirá aumentar las horas de consulta de la clínica solidaria. En 2024 se atendieron a 110 pacientes para un total de 1.260 tratamientos realizados. Esta labor la llevaron a cabo gracias a la colaboración del odontólogo Antonio Martínez y a la donación de material que realizaron hace unos años los doctores Soledad Espías y Salvador Alonso. “Tenemos una lista de espera de un año y otros 100 pacientes esperando”, confirmó Piñera.

Sor Asunción Echarri: "120 años han sido un regalo"

En la presentación de la memoria también dirigió unas palabras Sor Asunción Echarri, superior de las Hermanas de la Caridad que residen en las instalaciones de la Asociación Gijonesa de Caridad. "Estoy en mi casa y la única palabra que diría es la de gracias. Esto nos da la oportunidad de vivir con nuestro carisma, nuestro sentido de pertenencia y nuestra identidad. Está muy en relación con los que de verdad son los protagonistas de esta casa, que son los usuarios. Dicho así parece un término muy aséptico, pero esos seres humanos necesitan apoyo. Hasta ellos mismos cuestionan su dignidad", detalló "Sor Asun".

La superior de las siete religiosas que viven en el centro también explicó la esencia de su misión. "Todo el mundo necesitamos ese trocito de pan que es el afecto, el reconocimiento y que te valoren por lo que eres, no por lo que has podido hacer o por los fracasos. Lo peor es echar la toalla. Si vas caminando vas encontrando luces para aprovechar. Muchas veces se lo digo y soy muy persistente en eso: no dejes de comer. Físicamente hay que estar fuerte y tener los mínimos cubiertos. Aquí es lo que damos, más todo el aliento como seres humanos".

"Solamente podemos decir gracias, porque en este entorno podemos vivir nuestra vocación. 120 años han sido un regalo. Nos hemos sentido muy arropados y en este momento puedo decir que nuestro papel es secundar todo lo que estamos haciendo para mejorar. Es un trabajo apasionante y animo a todo Gijón a apuntarse. Quienes más beneficiados salimos somos los que queremos echar una mano", finalizó la superior.