Cimavilla estrena plataforma única: "Ahora se puede andar"

La Subida al Cerro de Cimavilla está de estreno tras el fin de las obras de la nueva plataforma única. Los peatones han ganado espacio y los vehículos seguridad después de cambiar los adoquines por un pavimento liso y a un mismo nivel. En consonancia con los trabajos previos que se habían llevado a cabo en el Tránsito de las Ballenas, los vecinos, en su mayoría, celebran que el barrio vaya tomando un nuevo aspecto, más adecuado a estos tiempos que corren.

Así lo expresa Moisés Díaz que lleva viviendo 40 años en la calle Honesto Batalón. "Ojalá fuera así en todo el barrio, me parece mejor este pavimento. El otro, que todavía queda en muchas calles, da cabida a muchas caídas y tropiezos". La gran mejora, según apunta este vecino, es la sustitución de los adoquines, "peligrosos para pasear", y el terreno ganado a los coches. "Da sensación de barrio peatonal y de que es una zona particular y accesible. También es más vistosa para el visitante". No obstante, Díaz apunta que se mantienen las plazas de aparcamiento que había, una ventaja para los problemas de estacionamiento que tiene el barrio. "Cuentas las plazas y, más o menos eran las que estaban".

De la misma forma, Javier Alvargonzález aprueba la reforma. "Está muy bien, con las aceras más anchas y con opción de pasear con más comodidad". No obstante, apunta como único inconveniente la duración de los trabajos, que se han alargado más de lo previsto. "Quedó muy bien, aunque parece la obra de El Escorial. Tardaron mucho tiempo, pero la espera valió para algo". En concreto, las obras se demoraron 16 días del plazo previsto. La empresa Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S.L., encargada de los trabajos, tenía de plazo hasta el 30 de marzo, pero finalizaron el 16 de abril. Después de que el gobierno local no avalase prórrogas más allá del día acordado para su conclusión, ayer aprobaron en Junta de Gobierno imponer una penalización de 9.478,08 €.

En el caso de Fruela Medina, la tardanza no ha sido problema, pero sí la falta de arraigo con el carácter de la zona. "Cada vez se aleja más de ese Cimavilla como barrio de pescadores, pero para pasear está genial", señala, añadiendo que se tiene que buscar un equilibrio entre avance y tradición. "En las obras tendrían que haber combinado el mantener la esencia y modernizar. No veo la esencia de Cimavilla por ningún lado". Sebastián Castellanos y Jesús Egea no fallan a su habitual paseo por la Subida al Cerro y afirman que la mejora es notable. "Llevaban muchos años sin reparar el asfalto y se estaba empezando a levantar. Ahora se pasea muy bien", comenta Castellanos. "A poco que se hiciera ya iba a mejorar la zona. El empedrado era horrible, muy molesto para subir. Ahora con todo liso mucho mejor", añade Egea.

En la misma línea va la opinión de Dora González, vecina que ha padecido las obras de primera mano. "La mejoría es palpable", resume, apuntando también dos aspectos a mejorar. "No han soterrado la basura y podían haber aprovechado para incluir las calles Artillería y Óscar Olavarría, que la acera sigue siendo estrecha", analiza, dejando una reflexión final. "La vida es evolución y los adoquines estaban muy bien con los romanos. Hoy en día es inviable. Recuerdo romper unos zapatos al meter el tacón en un hueco".