El adiós del hombre que ganó dos elecciones y perdió una Alcaldía

El runrún de que Floro no completaría el mandato se ha dejado oír en los pasillos de la Casa Consistorial desde el mismo minuto en que entró por la puerta del Ayuntamiento. Ayer ese runrún pasó de cotilleo a media voz a anuncio público y el mes que viene Luis Manuel Flórez dejará de ser concejal de la ciudad que había venido a gobernar en nombre del PSOE.

Se va tras dos años de discreta portavocía dentro de un Grupo Municipal Socialista donde otros concejales han llevado los temas de mayor peso político y los enfrentamientos más directos con Carmen Moriyón. Y se va sin haberse consolidado como el verdadero referente de la izquierda en el Ayuntamiento al que le daban derecho sus nueve ediles en una bancada de doce.

Para la historia de Gijón puede que Floro sea por siempre Floro "el de Proyecto Hombre" –la organización a la que dedicó más de tres décadas de su vida– y nunca Floro, "el líder municipal". El incuestionable compromiso social de este gijonés nacido en Langreo en 1954 y vecino de El Natahoyo que asumió pasarse a la política ya jubilado, fue su mejor carta de presentación cuando el PSOE optó por él. Por un independiente que no estaba marcado por esa guerra interna y cruenta que se vivió en la Casa del Pueblo donde socialistas de un lado se enfrentaron a los socialistas de otro para impedir que la entonces Alcaldesa, Ana González, volviera a ser la candidata. Ganaron los de Monchu García.

Floro, tras ganar las primarias socialistas. / Ángel González

La carrera política de Floro arrancaba en aquel octubre de 2022 en el que tuvo que enfrentarse en unas primarias a Ana Puerto para ser el candidato. Venció con un 56% de los votos en unas elecciones con récord de participación. El 75% de los casi 1.200 militantes pasó a meter su papeleta en la urna. "Me habéis invitado a compartir un proyecto de ciudad y eso a mí me ilusiona. Hoy comienza un nuevo tiempo", fue su mensaje aquella noche electoral. Y el mensaje que vía redes sociales recibió de Adrián Barbón no dejaba lugar a dudas: "Ahora, a trabajar por mantener la Alcaldía".

Un trabajo que durante la campaña electoral dio más protagonismo en muchos momentos a Monchu García, como secretario general del PSOE gijonés, o a otros integrantes de la candidatura municipal como Carmen Eva Pérez o Lara Martínez en reuniones, mítines y debates públicos. No se pudo cumplir con la orden de Barbón.

Floro ganó las primarias del PSOE y el PSOE ganó las elecciones con 40.637 votos: 406 más que Foro que fue el segundo partido más votado. Pero una cosa es ganar y otra gobernar como ya reflejaban las caras que se veían en la Casa del Pueblo aquella noche de mayo de 2023. El pacto de Foro con el PP, por un lado, y con Vox, por otro, le garantizaron a Carmen Moriyón los votos necesarios para ser, por segunda vez –en su tercer mandato–, Alcaldesa de Gijón y la única ocupante de la Alcaldía que no ha salido de las filas del PSOE. El tripartito pasó a bipartito con la expulsión de Vox de la ecuación pero la mayoría del Pleno ha seguido en las mismas manos.

Ya dentro del Ayuntamiento, el concejal Floro casi ha seguido ejerciendo de Floro, "el de Proyecto Hombre", centrando su acción municipal en asuntos que tienen que ver con la acción social y la participación mientras otros compañeros asumían la batalla de los temas económicos, de movilidad o de empleo. Tampoco ha tenido presencia en los consejos de administración de las empresas municipales. Como portavoz del PSOE mañana participará en el Pleno de concesión de honores. Uno de sus últimos actos antes de decir oficialmente adiós. Aprobará la concesión de medallas de plata de la villa. Iguales a las que la villa le concedió a él en 2019.