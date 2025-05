La polémica salpica al Tsunami Xixón, por sus "vínculos" con un fondo israelí

Izquierda Unida y Podemos exigieron ayer al gobierno local que retire de forma inmediata el patrocinio municipal al festival Tsunami Xixón, al considerar que su promotora mantiene "vínculos" con el fondo de inversión israelí Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y la multinacional Superstruct Entertainment, implicado en operaciones inmobiliarias en asentamientos ilegales en Palestina. Ambas formaciones consideran incompatible esa relación con la financiación pública de eventos culturales en la ciudad. La organización del festival, que se define como un "espacio de libertad y reivindicación", salió a la palestra en redes sociales y negó cualquier implicación con conflictos políticos y bélicos o actividad de dicho fondo, y aseguró que el evento musical "condena el genocidio que sufre la población civil palestina". La polémica ha hecho que se caiga del cartel el conjunto "Tremenda Jauría", que no "quiere" ser "cómplice".

Javier Suárez Llana, portavoz de IU, afirmó que "la cultura no puede blanquear un genocidio". "Lo que exigimos es que el Ayuntamiento mantenga una posición de firmeza ética y política en defensa de los derechos humanos y de solidaridad con el pueblo palestino", señaló. Aunque no solicita la cancelación del festival, IU reclama que se desvincule de cualquier forma de financiación pública. "Hay que enviar un mensaje claro de que la ciudad no blanquea entramados económicos que se manchan las manos de sangre haciendo negocios en Gaza y Cisjordania", concluyó.

Por su parte, la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, advirtió de que "el Ayuntamiento no debería acoger ni financiar con dinero público ningún evento vinculado a empresas que colaboran y se benefician de crímenes de guerra". "Estamos asistiendo a una masacre de decenas de miles de inocentes a manos del Estado de Israel, y no podemos ser cómplices de ninguna de las maneras", añadió. El festival, que se celebrará en julio en el parque Hermanos Castro, cuenta con un patrocinio de 25.000 euros de la empresa municipal Divertia.

La respuesta del festival

En respuesta a las críticas, la dirección del Tsunami difundió un comunicado en sus perfiles sociales donde dice, textualmente: "Condenamos el genocidio que está sufriendo la población civil palestina, así como las sistémicas violaciones de los derechos humanos sufridas por esta. Queremos dejar claro que Tsunami no apoya ni financia ningún conflicto bélico". Además, subrayan que el festival no tiene vinculación con "ninguna acción" ejecutada por las citadas sociedades.

El Tsunami Xixón se integró en 2022 en la promotora Superstruct Entertainment, adquirida en 2023 por el fondo KKR. Este grupo controla casi treinta festivales musicales en España, como el Sónar o el Viña Rock. Podemos e IU sostienen que el fondo tiene conexiones con el sionismo a través de inversiones en tecnología en Israel e intereses de sus dirigentes que operan en asentamientos ilegales en Cisjordania.