El centro de salud de Contrueces organiza una jornada de atención primaria en Gijón: "Mirar al futuro en clave optimista"

Inmersos en plenas celebraciones del 40º aniversario, el centro de salud de Contrueces organizó una jornada para profesionales en el Centro Municipal Intgrado Pumarín Gijón Sur en la que "hacer una mirada al pasado", como señaló su director Enrique Cimas. "Está enfocada en hacer un repaso sobre lo que pasó con la reforma de la atención primaria cuando se crearon los centros de salud. Ver cuál es la situación actual y qué podemos esperar del futuro en clave optimista".

La cita contó con la presencia de ilustres profesionales que pasaron por Contrueces, como Magdalena Llerandi o Carmen Echegaray. También acudieron dos médicas de formación y que ahora ocupan cargos institucionales como son la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que se encargaron de abrir la jornada. "Es una fecha señalada y teníamos muchas ganas, sobre todo para algunos que ya poco nos queda en el convento. Tenía muchas ganas de reunirme con todo los viejos amigos y conocidos del centro y de otros que vienen a vernos", añadía Cimas.

La misma emoción que mostraba el director del centro de salud era también palpable en Moriyón al encontrarse con antiguos compañeros. "Cada uno de vosotros que conocí me lleva a un momento concreto y se remueven muchas cosas". La alcaldesa aprovechó la oportunidad para sacar brillo al complejo médico de Contrueces, un faro no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional. "Un emblema del barrio y un referente en la historia sanitaria de nuestra ciudad. Cuando hablamos de hacer ciudad es, por encima de todo, cuidar de las personas que viven en ella. Pocas entidades representan tanto esto como el centro de salud de Contrueces. Como muchas veces me dijeron los vecinos y vecinas, es una roca a la que fijarse en los peores momentos".

La propia alcaldesa mencionó alguno de los hitos de estas cuatro décadas cuidando del barrio gijonés. "Contrueces fue uno de los dos únicos centros en Asturias que se ofrecieron en los 80 a formar a los primeros médicos de familia. Se plantó la semilla de una atención primaria fuerte, resolutiva de la que hoy disfrutamos todos. Su espíritu continuo de mejora les llevó a ser pioneros en cirugía ambulatoria y ejemplo de cómo avanzar sin perder de vista lo más esencial: el trato humano".

Saavedra: "La atención primaria es la que da el sentido al sistema sanitario público"

Por su parte, la consejera Concepción Saavedra habló de la importancia de la atención primaria y el momento que atraviesa. En cifras señaló que en la región resuelven el 80 % de los problemas, contando con una inversión de 656 millones de euros anuales, un 27 % del presupuesto sanitario. Pese a estas cifras, la consejera reconoció el momento crítico que atraviesa el sector, pero mirándolo como una oportunidad. "Tenemos un problema importante que es la escasez de profesionales, algo que está yendo a mejor, pero que todavía falta. Es cierto que la primaria está en crisis, pero yo veo la parte positiva y es que tenemos una oportunidad de cambiar y mejorar el modelo. La atención primaria tiene futuro".

A nivel de infraestructuras, Saavedra habló sobre el nuevo consultorio de Nuevo Roces que "estará disponible después del verano" y que "va a significar un cambio importante y una mejorar en toda la zona". También hizo mención a la ampliación del hospital de Cabueñes "por un problema que no se pudo evitar" y que hubo que hacer una resolución que se firmó esta semana para que "en principio" se retome la obra en 2026.

En referencia al hospital de Cabueñes, referenció al nuevo equipo de tomografía que llegará al complejo. "Teníamos un contrato en el hospital de Jove, en lo que respecta al PET-TAC, que finalizó en 2024. En ese momento ya habíamos adquirido el nuevo del HUCA y el cambio tecnológico es muy grande, más preciso, resolutivo y seguro. Por eso vimos que igual era mejor adquirir uno nuevo que renovar el contrato del de Jove. Lo teníamos pensado para la ampliación de Cabueñes, pero como se ha retrasado, lo hemos adelantado y colocarlo en lo que es el actual hospital de Cabueñes para que esté para 2026".