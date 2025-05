Inés Benito, ilustraciones y pinturas con "aroma pop"

Más allá de la parte gráfica, creciendo hasta el apartado emocional, Inés Benito fusiona pintura e ilustraciones en retratos con aroma pop, explorando inquietudes y tendencias actuales, a través de un lenguaje visual que pone el foco en pequeños detalles y momentos cotidianos. Y esa sensación, de "sentirme muy bien pintando", es la que lleva a esta joven artista de Pravia a bautizar como "Todo está bien (creo)" una muestra, con una decena de obras, que se inaugura hoy en Gijón (20.00 horas) en el local Zooh Micro- gallery, en la calle San Antonio.

"El título va más en un sentido emocional. Me sentí muy bien pintando, fueron unos meses en los que eso me ayudaba mucho a que todo el proceso que llevaba haciendo un tiempo sirviera para algo. Veía frutos y eso me hacía sentir bien", cuenta Benito, que confiesa además que la preparación de esta exposición ha sido una experiencia motivadora y reconciliadora: "Fue como recuperar esas ganas que tenía de crear, retomar esa esencia y ganas de acercarme al taller y pintar".

Parten sus obras de la ilustración y pintura. "Hay mucho dibujo libre y mucho juego", incide Benito. "Hay algunos casos de temáticas un poco infantiles, y en otros un poco esa mezcla de estética de mi vida y generación, inspirada en esa cultura pop como ‘Los Simpson’. Es un poco también proceso de exploración", añade.

Grabados, lienzo, papel, spray, grafito o rotuladores se cuelan en su proceso creativo. "Todos los materiales que me gusta usar se pueden ver. Todas las combinaciones encajan entre sí", enfatiza la joven artista.