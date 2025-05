Tapas, preguntar antes de servir

Los responsables de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) quieren convertir a los hosteleros de Gijón en sus grandes aliados en el proyecto de hacer crecer el número de toneladas de basura orgánica que se recogen en Gijón y, con ello, cumplir con Europa y eliminar la sombra de una posible sanción. Por eso la campaña de sensibilización que Emulsa acaba de poner en marcha incluye visitas a 700 locales de hostelería y un folleto informativo específico bajo el lema "La hostelería de Gijón separa la orgánica en sus cocinas".

El folleto explica qué llevar al contenedor marrón, pero como el mejor residuo es el que no se genera, y teniendo muy en cuenta la entrada en vigor de la ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, Emulsa ha aprovechado la campaña para compartir con los hosteleros gijoneses una serie de consejos en favor de un "Gijón concienciado con el desperdicio alimentario". No hay que olvidar que la ley fija como objetivos reducir un 20% el desperdicio en las cadenas de producción y suministro y un 50% en el comercio minorista y en los hogares.

Son nueve sugerencias concretas donde se mezcla el interés por reducir desperdicios con el sentido común y principios básicos en la gestión de un local para no perder dinero tirando producto a la basura. Así, para empezar, se recomienda evitar comprar más de lo que se puede vender y tratar de vender los productos más antiguos primero incorporando, para conseguirlo, la posibilidad de incluir promociones o descuentos en productos cercanos a su caducidad. Por supuesto se sugiere almacenar y conservar en buen estado los alimentos para evitar al máximo tener que tirarlo.

Otra sugerencia que se hace a los responsables de este tipo de negocios es que no utilicen los alimentos como elementos de decoración. Y, ya llegado el cliente a la mesa del restaurante o la barra del bar, asesorarle sobre la cantidad de comida y preguntar antes de servir, no sea que las tapas se queden sin que nadie las coma. Por supuesto, se recomienda ofrecer a los clientes llevarse los restos de los platos que no hayan consumido y, dando el salto de la comida a la bebida, ofrecerles también agua del grifo gratis.

Que la campaña se centre en los residuos orgánicos no supone que Emulsa se olvide de decir a los hosteleros que también deben reciclar vidrio, cartón y envases. De hecho, se les anima a usar el servicio de recogida puerta a puerta que la empresa tiene para el vidrio hostelero. Igual que hay un plan similar para el cartón comercial.

Evitar comprar más de lo que se puede vender Almacenar y conservar en buen estado losalimentos. No utilizar alimentos únicamente como decoración Tratar de vender los productos más antiguos primero Incluir promociones o descuentos en productos cercanos a su caducidad Adaptar las tapas (mejor preguntar antes de servir). Asesorar a los clientes sobre la cantidad de las raciones Ofrecer la posibilidad a los clientes de llevarse los restos de los platos que no hayan consumido. Ofrecer agua del grifo gratis a los clientes.

Los consejos de Emulsa a los hosteleros

Evitar comprar más de lo que se puede vender. Almacenar y conservar en buen estado los alimentos. No utilizar alimentos únicamente como decoración. Tratar de vender los productos más antiguos primero. Incluir promociones o descuentos en productos cercanos a su caducidad. Adaptar las tapas (mejor preguntar antes de servir). Asesorar a los clientes sobre la cantidad de las raciones. Ofrecer la posibilidad a los clientes de llevarse los restos de los platos que no hayan consumido. Ofrecer agua del grifo gratis a los clientes.