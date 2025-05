El Tsunami Xixón se desvincula del fondo israelí y pide "paz y justicia para Palestina"

El Tsunami Xixón se desvincula de forma tajante del fondo de inversión israelí KKR (Kohlberg Kravis Roberts), condena el "genocidio" y reclama "paz y justicia para Palestina". Lo hace tras la petición de Izquierda Unida y Podemos, de retirar las ayudas a este festival, argumentando que su promotora mantiene vínculos con este fondo y la multinacional Superstruct Entertainment, implicada en operaciones inmobiliarias en asentamientos ilegales en Palestina, algo que considera incompatible con la financiación pública de eventos culturales en Gijón. "No tenemos ni queremos tener nada que ver con ningún negocio o agente que esté tomando acciones en la región de conflicto de manera inmoral", enfatizan fuentes del festival. "Sólo queremos estar vinculados con aquellos que busquen la paz", añaden.

El festival de rock , que acogerá este mes de julio su novena edición, pone especial énfasis en destacar que KKR "no es el dueño de Tsunami Xixón ni de Bring The Noise (la empresa que lo organiza)". Y subrayan en esa línea que no existe ningún vínculo "directo ni indirecto", para dejar claro que "Israel no recibe ni un euro de nuestros festivales". Este último apunte en alusión a que organizan varios festivales y múltiples giras en todo el país.

Insisten además en remarcar su deseo de que el conflicto cese. "No hay ningún tipo de justificación en la masacre humanitaria que se está haciendo", subrayan. "Estamos en contra del apartheid y de la matanza civil que se está realizando frente a los ojos de la comunidad internacional", resaltan en esa misma línea. Y también desde el Tsunami se posicionan para reclamar "a las instituciones nacionales e internacionales que tomen medidas para que este genocidio cese".

Independencia total de KKR

El parque Hermanos Castro será el escenario en el que los días 18 y 19 de julio se celebrarán los conciertos de un evento que ha sido salpicado por la polémica en las últimas horas, y que ha provocado que se caiga del cartel la banda "Tremenda jauría", justificando que no quiere ser "cómplice".

Bring The Noise defiende su independencia del fondo KKR. Puntualiza que en 2022 Superstruct Entertainment entró como octavo socio de esta marca. "Cuenta con decenas de accionistas: empresas privadas, particulares y algunos fondos de inversión", explican desde el departamento de comunicación del Tsunami. "En 2024 el fondo de inversión Providence le vende, unilateralmente, su parte al fondo KKR. No podemos hacer absolutamente nada al respecto", comentan a continuación, antes de zanjar: "KKR no es parte de Bring The Noise. Nuestra independencia es total frente a este socio de socio".