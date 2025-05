Cinco nombres a mayor gloria de Gijón

Más que emocionado y con su mano derecha sobre el corazón en signo de agradecimiento escuchó Cote los intensos aplausos con los que la Corporación gijonesa acompañó la concesión por aclamación del título de hijo predilecto de la ciudad a este chaval de Roces, símbolo del sportinguismo y que el domingo se despide de El Molinón –y del fútbol–en una de las semanas más intensas de su vida. No fue José Ángel Valdés Díaz el único al que se aplaudió ayer con fuerza en el salón de plenos de la Casa Consistorial gijonesa.

A su lado, para escuchar los mismos aplausos de los ediles y el enhorabuena de la Alcaldesa Carmen Moriyón, estuvieron Ignacio Blanco en representación de la Asociación Gijonesa de Caridad-Cocina Económica a la que Gijón reconoce en el año de su 120º aniversario con la Medalla de Oro de la Villa; Yoanna Magdalena Benavente que como coordinadora de la red de casas de acogida del Principado de Asturias de Cruz Roja representó a la Casa Malva como merecedora de una Medalla de Plata; Ruperto Iglesias, presidente de Asata, a quien se vincula Serenos de Gijón que también tiene su Medalla de Plata y Janel Cuesta que se lleva otra Medalla de Plata a sus 92 años por dedicar toda su vida a escribir de Gijón y los gijoneses. La decisión inicial se había tomado en abril en una Junta de Portavoces, la aprobación plenaria tuvo lugar ayer y la entrega oficial de las medallas será el 29 de junio, festividad de San Pedro, en un acto solemne y con público en el teatro Jovellanos.

En silencio y sin poder intervenir, los homenajeados escucharon las glosas con las razones de sus reconocimientos solos ante los concejales; mientras sus acompañantes seguían la sesión desde una televisión instalada en el salón de actos. Luego, tras los poco más de veinte minutos de la sesión plenaria, llegarían las felicitaciones, las fotos y los agradecimientos.

"Para un tío de Roces como yo este premio significa mucho. Quiero dar las gracias a todo el mundo que pensó en mi. Es un honor estar aquí con quienes ahora están a mi lado. Son más importantes ellos que yo", confesaba un discreto Cote al que la glosa de la concesión de su titulo de hijo predilecto convirtió en ejemplo para los jóvenes. "Eso conlleva mucha responsabilidad pero es un orgullo que chicos y chicas puedan tener mi mismo pensamiento en como afrontar ciertas cosas en la vida, y más en un mundo como el fútbol", indicó un Cote más que emocionado. No es para menos de quien recibe el titulo por "su permanente vinculación con la ciudad, con el Sporting y con su barrio". Cote, cosas de la fama del fútbol, fue el más requerido para hacerse fotos con unos y otros tras los poco más de veinte minutos que duró la sesión plenaria.

Para todos los gijoneses

El otro galardonado a título individual de este año, el escritor, historiador y articulista Janel Cuesta compartía su reconocimiento con todos los gijoneses. "Gracias a los gijoneses porque lo que yo escribo es lo que ellos me cuentan. Sin ellos yo no podría escribir", confesaba al tiempo que rebajaba sus méritos para ser Medalla de Plata de Gijón. "Hay mucha gente que merece más estas medallas. Gente de asociaciones, oenegés, parroquias... pero estos premios se lo suelen dar a la gente mayor, por no decir viejos, y como son mucho más jóvenes espero que tengan tiempo para que se las vayan dando", indicó con buen humor a sus 92 años un Janel Cuesta que desbordó vitalidad.

Para Ignacio Blanco, al frente de la Asociación Gijonesa de Caridad-Cocina Económica, la Medalla de Oro de Gijón es el agradecimiento de la ciudad "a quienes nos han precedido. Cumplimos 120 años y esta medalla no es para mí ni para quienes estamos ahora. Es para tantísimas generaciones de trabajadores, voluntarios, de las Hijas de la Caridad... y en general para el pueblo de Gijón porque desde el primer momento su respuesta de apoyo a la institución fue conmovedora". ¿Por qué han recibido este galardón? La propuesta plenaria lo deja más que claro: "Por su gran labor de servicio comunitario a lo largo de tantos años y por su contribución a difundir valores como la solidaridad, la generosidad y el compromiso con los demás".

De trabajo y compromiso colectivo y del empuje de una ciudad también habló Yoanna Magdalena Benavente al agradecer la Medalla de Plata a la Casa Malva. "Es un orgullo y una satisfacción para nosotras este reconocimiento al trabajo de casi 18 años, al gran problema que sufren mujeres, con sus hijos e hijas, en cuanto a la violencia de género y a un recurso que Gijón acogió cuando abrió sus puertas en 2007", explicó la responsable de la red de casas de acogida del Principado de Asturias de la que es cabecera el dispositivo ubicado en Montevil desde 2007 y por el que han pasado más de 4.300 mujeres con sus hijos. Una Casa Malva dentro de un Gijón, recordó Magdalena, que siempre se ha comprometido con las políticas de igualdad "y afortunadamente sigue manteniendo este compromiso. Esto es una prueba más".

Algo más de un cuarto de siglo llevan los serenos operativos desde su regreso a las calles de Gijón. Lo que nació como un plan de empleo municipales es ahora la empresa de inserción Serenos Gijón, que se llevó la tercera Medalla de Plata concedida en la sesión plenaria. "Los serenos son tan de Gijón como la calle Corrida. Estamos dentro de la ciudad y reconocidos por todos los gijoneses", destacó Ruperto Iglesias, en representación del equipo tras confesar que el premio "significa mucho, especialmente porque es el reconocimiento al trabajo hecho durante muchos años. Eso demuestra lo que Serenos significa para la ciudad".

Unos serenos que pueden ser mucho más que un apoyo a vecinos o comerciantes durante la noche. "Es una figura abierta y estamos para resolver situaciones personales pero también las demanda que nos haga Gijón. A veces nos olvidamos que en el 2020, en plena pandemia, los ciudadanos pudieron disfrutar de las playas gracias a los serenos que hicieron de acomodadores", concretó Iglesias como ejemplo de ese abanico de posibilidades en su servicio.

Ellos fueron los cinco grandes protagonistas de un Pleno en el que no fueron ajenas las miradas, y los abrazos de algunos de sus compañeros, sobre el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Manuel Flórez "Floro", ante el reciente anuncio de su marcha del Ayuntamiento tras dos años al frente del primer partido de la oposición. El ya no será uno de los portavoces que ese día de San Pedro coloque la medalla sobre el pecho de alguno de estos cinco grandes de Gijón.