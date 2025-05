"De Pura Madre" continúa por el camino del éxito

"De Pura Madre" es la única sidra sobre la madre con nombre propio, elaborada por Sidra JR. La que es la primera sidra del año del llagar está causando sensación, aunque nadie se extraña por ello.

"De Pura Madre" supone el estreno de una nueva cosecha de sidra tradicional JR. De forma temporal, sustituye a la de etiqueta verde. Es especial por diferentes motivos, aunque el más reseñable es que no ha sido trasegada; es decir, no se ha eliminado la madre, lo que le confiere un acentuado sabor y aroma fresco y afrutado. Esto la diferencia de la sidra que se comercia habitualmente, el descanso en la lías del tonel hasta su embotellado. Además, su elaboración no es sencilla: la calidad de las manzanas y su adecuada selección resulta fundamental, pues es indispensable acertar en la proporción de las variedades dulces, ácidas y amargas.

"De Pura Madre" fue premiada en la última Preba de la Sidra. / Cedida a LNE

"De Pura Madre" se puede degustar actualmente en todas las sidrerías de confianza de cualquier amante sidrero. También se probará en la Preba de la Sidra de Gascona, que celebra su aniversario número 25 y que tendrá lugar mañana, domingo, desde las 12.00 horas en Oviedo. Que nadie se la pierda.