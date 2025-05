Enol, el hijo pródigo vuelve a casa (tras un viaje a pie de 15 días de Madrid a Gijón) para reencontrarse con sus raíces asturianas

Como si de un hijo pródigo se tratara, Enol regresó ayer a Gijón después de una travesía de quince días andando desde Madrid. El cantante, exhausto por el largo viaje, fue recibido por una marea de seguidores que lo esperaban en la Escalerona. Lo preveían porque así lo había anunciado en sus redes sociales, pero no se esperaba semejante bienvenida. Entre aplausos fotos e infinidad de personas que querían saludarlo, pudo encontrar a sus padres con los que se fundió en un abrazo.

Esta historia que tuvo su final ayer, comenzó justo después de la Navidad. "Lo empecé a pensar después de las vacaciones, cuando tuve que regresar a Madrid. Siempre tengo presente a Asturias y me vino la idea de repente. Me acordé de las marchas mineras en sentido contrario, pero no había visto hacerlo desde Madrid y que esté documentado", detalla Enol, que lo tuvo muy claro. "Se lo comenté a mi amigo Dani (Iglesias) y nos lanzamos a planearlo".

La idea era simple, pero la ejecución toda una odisea. El 10 de mayo partieron desde la Puerta del Sol con el objetivo de hacer 15 etapas de unos 30 kilómetros cada una. "Los primeros días fueron duros. Veías el mapa y todo lo que quedaba por delante, pero luego leías todos los mensajes de gente que ha estado apoyando y eso ayudó mucho".

Los seguidores del cantante, volcados a su llegada. | MARCOS LEÓN

Durante estas dos semanas se han encontrado con infinidad de retos. "No es como el Camino de Santiago en el que los caminos están preparados. Aquí nos hemos tenido que buscar las zonas de paso y apenas nos cruzábamos con gente. Nos hemos pasado días caminando durante nueve horas sin ver a nadie, solo los molinos que había en Castilla", señala. El mayor problema se lo encontraron justo a la entrada de Asturias, y es que no encontraron un lugar seguro donde quedarse a dormir. "Nos íbamos encontrando con las cosas y en la montaña nos quedamos tirados. Tuvo que venir un amigo con una furgoneta para que nos pudiéramos quedar a dormir allí".

Lo que para el físico ha supuesto todo un reto, para la parte mental ha sido un auténtico alivio. "Hemos tenido mucho tiempo para descansar la cabeza. La música no para nunca, tiene su gran parte buena, pero la mala es que no desconectas. Si quieres seguir mejorando hay que estar dándole vueltas continuamente a las cosas y en una búsqueda constante". Con la euforia de la llegada, los próximos días serán para asimilar todo lo vivido durante el camino. "Sé que mentalmente estoy más fuerte, no sé en qué sentido todavía porque necesitamos tiempo para reflexionar, pero sin duda ha sido una experiencia que recordaré toda la vida".

Al igual que no podrá olvidar la llegada, en la que una muchedumbre le llevó en volandas durante los últimos metros. "Ha sido muy bonito, no esperábamos nada. La repercusión ha sido grandísima y la gente se ha estado volcando muchísimo en redes con los comentarios". Para poner la guinda al pastel, Enol no fallará hoy en el partido del Sporting, el equipo de sus amores. "Allí estaremos, esperando ver al equipo ganar y, sobre todo, despidiendo a toda una leyenda como es Cote".