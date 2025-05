La figura de la semana: Consuelo González, la incasable líder rural

Para liderar a la parroquia más grande de Gijón se necesita carácter, iniciativa y una capacidad de servicio a la altura de muy pocos. Resumir en tres virtudes a Consuelo González (Veranes, 1953) sería quedarse corto, y es que la presidenta vecinal de Cenero nació para ello. De familia le vino lo de involucrarse en el activismo vecinal. Su abuelo ya andaba en esas lides mucho antes de que Consuelo González tomase el relevo. Sus primeros pasos los dio en un caserío en Veranes, donde su padre era tratante y su madre se encargaba de los cuidados de la casa y el huerto.

Los que la conocen dicen que ya de pequeña tenía afán por apuntarse a todo lo que podía, desde clases de baile, dibujo, catecismo… Fue en la escuela de Veranes, primero, y en el colegio Jimena después, donde le cogió el gusto al dibujo. Por eso decidió estudiar para delineante en donde solo eran dos mujeres en la promoción. Al mismo tiempo, la familia se ampliaba. En 1975 se casó con Juan Riestra y al año siguiente ya nacía su primer hijo Rubén, más tarde llegaría Isabel para completar la familia. Durante estos años entró a trabajar en Crady, mudándose a Gijón, pero sin dejar de mirar a Cenero a donde regresaba cada fin de semana.

A finales de los 70 la empresa quebró, pero Consuelo González no es de quedarse parada de brazos cruzados. Estuvo en una empresa de construcción, dio clases particulares, fue técnico de laboratorio, trabajó en la residencia El Carmen, pero lo que le llevó de vuelta a la zona rural fueron los años de cartera. Casi 20 años repartiendo por las 25 parroquias de Gijón que llegó a conocerlas como la palma de su mano.

Como cartera se jubiló, regresó a vivir a Veranes y se incorporó a la Asociación de Vecinos de Cenero que no tardó en presidir. No para quieta, resumen sus allegados que también ensalzan esa labor que hace por sacar adelante las demandas de la parroquia. Dicen los que más la quieren que Cenero es muy grande y como presidenta tiene que atender a todos los vecinos. Cuentan también que no hay comida en paz en casa y que cada vez que se sientan a la mesa suena el teléfono y ella, claro, se desvive por solucionar los problemas. Ese ímpetu le ha hecho salir ratificada esta misma semana en una asamblea en la que no hicieron falta elecciones.

Otra de sus grandes luchas sigue siendo la de poner en valor la figura de la mujer rural, involucrándose en la asociación de Les Caseries o la Vocalía de la Mujer. Es lo que más le gusta, cuentan los que la conocen. Acostumbrada a reinventarse, recientemente se ha convertido en abuela. Su entorno familiar le ha sugerido que quizás era el momento para dejar de lado la presidencia de la asociación de vecinos, pero eso no es el estilo de Consuelo González, mujer fuerte donde las haya.

Nadie mejor que ella entiende las cuestiones vecinales de la zona y nadie mejor las lucha. Pese a que hay momentos en los que le apetecería "mandarlo todo al carajo", siempre acaba dando la cara por la parroquia. Entregada siempre a los demás, cuentan que ella defiende lo suyo y que ayuda a todo el mundo hasta el punto de que prefiere dejar sus asuntos de lado para echar una mano al resto. Lo que está claro es que a Consuelo González "no le cae nada a la espalda". Y que mientras esta mujer con carácter, decidida y echada para adelante que siempre lleva el gijonesismo por bandera siga al frente de Cenero la parroquia siempre tendrá entre sus filas a una trabajadora de primera.