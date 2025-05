De barrios a parroquias: Ceares, la puerta de entrada que quiere "salir del olvido"

Basta dar un paseo por la zona sur de Ceares para comprobar que aún mantiene ese aroma de familiaridad y cercanía de esos bloques de viviendas en La Tejerona de toda la vida, a tiro de piedra del centro de Gijón. "Seguimos siendo un barrio tranquilo, al que también van llegando muchas familias jóvenes, pero la gran mayoría somos ya de edad bastante alta", cuenta Reme García, vecina desde hace 59 años de Ceares. "El ambiente es especial, pocos barrios quedamos con gente que nos conozcamos de toda la vida", añade Ana Rosa Ordiz. Quizás ese ambiente contrasta con el que se sitúa ya en la zona de edificios, en el entorno de Ramón y Cajal y Hermanos Felgueroso, ya con un tinte más urbano, pero en Ceares les gusta mantener esa filosofía de arraigo. Todo en un barrio en el que la movilidad, con la problemática del aparcamiento y la falta de más frecuencias de autobús, así como la limpieza de la maleza en solares y caminos, la urgencia de la reapertura del Hogar del Productor o la necesidad de un parque biosaludable se presentan como algunas de las reivindicaciones vecinales.

Aunque transmiten con orgullo y entusiasmo su sentimiento de pertenencia en Ceares alzan la voz para solicitar más visibilidad. "Estamos olvidados. Ceares abarca mucho, pero al final acaban tirando y primando más otras zonas como Viesques o El Coto", cuenta Pilar Ruiloba, presidenta de la asociación vecinal "La Cruz" de Ceares. "En Ceares somos la puerta de entrada a Gijón, pero posiblemente seamos el último barrio en deterioro e imagen", lamenta Iván Valdés, otro componente de la directiva vecinal.

La movilidad parte como una de las demandas de los vecinos. Tanto a nivel público como privado. En el primer aspecto la petición surge rápido. "Solo tenemos una línea de autobús, el 16, que es el que va a La Camocha. Pasa cada 20 minutos y los fines de semana cada 30", explica Ruiloba. "El 15 o el 2 pasan por El Coto, estaría bien que desviasen su ruta para coger alguna más del barrio, porque el 1 6 lo hace solo en la línea recta por el centro", cuenta Ordiz. "Es que si queremos ir a Cabueñes por ejemplo tenemos que desplazarnos a El Coto a coger un autobús", subraya Valdés, que propone también que el nuevo bus municipal E71, que va hacia Nuevo Roces, pase por la zona de La Tejera. "No sería tan complicado, ni se daría tanto rodeo. Pero pasará como con el 15, que pasa por casi todos los barrios de Gijón, menos por aquí, que somos siempre los olvidados", lamenta Iván Valdés.

En cuanto al vehículo privado desde la asociación vecinal La Cruz abren el melón sobre si sería positivo extender la ORA al barrio, con el objetivo de primar a los residentes. "Visto lo visto sería lo mejor. Porque somos casi como un barrio lanzadera, que llegan y dejan aquí el coche tirado, y no hay sitio para nadie", resalta Valdés. "Con el nuevo modelo que nos han comentado desde el Ayuntamiento sería gratuito para los residentes, así que no estaría tan mal", añade Ruiloba.

Mientras, lo que sí solicitan es una ordenación y mejor disposición de los aparcamientos. Especialmente en el barrio de La Tejerona, donde ven con buenos ojos calles de un único sentido y que se pinten plazas de aparcamiento. "Ahora mismo es un caos, con pasos muy estrechos, y con el peligro de que no puede por ejemplo atravesar la calle una ambulancia o un camión de bomberos", argumenta Ordiz.

En esa línea, y también relacionadas, están las demandas de que se asfalte la calle José María Martínez, con socavones y charcos, que hacen muy complicado el tránsito. O la canalización de la calle Santa Emilia. "Es conforma de ‘U’ y todo el agua acaba abajo, junto a unas casas, y se acumula ahí", explica Francisco Blanco, que vive en ese entorno. "También estaría bien delimitar el aparcamiento, porque ahora mismo es de doble sentido, y se dejan los coches de cualquier manera. Lo ideal sería que fuese para los vecinos nada más", subraya.

El Hogar, punto de encuentro

Mercedes Valverde tiene 94 años. El calor y buen tiempo de los últimos días le permite poder salir a la calle para dar un paseo y charlar con Milagros Redondo, Ana María Trancón y José García. "Si está el día malo y lloviendo tenemos que quedarnos en casa", lamentan. "Es una pena que no acaben de rehabilitarlo y abrirlo. Recordamos cuando esto funcionaba bien, había bolera, peluquería, salas de encuentro y para actividades. Tenía mucha vida", explican.

La idea del Ayuntamiento pasa por adjudicar el proyecto a principios de 2026 con el objetivo de que la obra esté lista en 2027 para que los usuarios vuelvan a darle uso al equipamiento. "Esperemos que nos de tiempo a verlo" cuenta este grupo de vecinas, de tertulia en uno de los bancos próximos al Hogar, mientras hacen alusión a la avanzada edad de muchos de los residentes en Ceares.

Otro ejemplo de esta circunstancia es Amalia Rodríguez, camino de los 99 años. Pasea del brazo de María Jesús Nava, junto a uno de esos solares en los que la hierba sobresale hasta por encima de alguno de los bancos junto a un camino. "Es una pena que esté todo así y no lo cuiden", señalan. En esa zona además estaba solicitado un parque biosaludable, pendiente de que vaya adelante esa petición. "Es muy necesario, no hay apenas zonas deportivas en el barrio. Va todo para los Pericones, pero de la carretera hacia acá no hay nada. Habíamos pedido que se instalase ahí también la bolera que se ha derruido en el Hogar", subraya Iván Valdés.

También inciden los vecinos de Ceares en que el parque infantil junto a La Tejerona se mejore, ya que ahora consideran que está muy limitado para niños de hasta 4 o 5 años. No olvidan tampoco la importancia de que se mantenga en buen estado de limpieza los contenedores. Y urgen una renovación y modernización del local que alberga la sede de la asociación vecinal "La Cruz". "Es que hasta las letras del cartel se evaporan", lamenta Ruiloba.