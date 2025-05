La Providencia se llena de devotos para honrar a la Virgen

El pequeño Jorge Rascón tiene tres años y no se ha perdido desde su nacimiento ninguna de las fiestas de La Providencia para honrar a su Virgen. Su padre, con el mismo nombre, aguarda cada año al último fin de semana de mayo para acercarse. Porque allí espera la abuela del pequeño, Azucena Pérez, que integra el Grupo Pandereteres de La Providencia. "Llevo viniendo toda la vida. Hay un fervor especial. Siempre fue la fiesta mayor. Hay mucha unión y ánimo, es un día especial para vivir en familia", reconoció la mujer.

Lució el sol, se resguardó el aire y apretó el calor, para que Les Pandereteres, y los grupos folclóricos y de gaitas Trebeyu y Saxum, junto a los trajes tradicionales, diesen el colorido singular a una fiesta con misa solemne, oficiada por el párroco Luis Muiña, con la ofrenda del ramo de pan y flores, y la posterior procesión hasta la Colina del Cuervo, donde entonaron, entre otras canciones, el himno a la Virgen. "Es una Virgen legendaria en cuando a devoción. Y una jornada que disfrutamos mucho, con todos los vecinos, familia y devotos", enfatizó Cristina Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de la Providencia.

Sesión vermú en la carpa de las fiesas de El Llano. / MARCOS LEÓN

Con unos diez minutos de retraso sobre el horario previsto, se inició la misa solemne en una capilla que se quedó pequeña. "Somos muy devotos, llegamos con tiempo para coger sitio, nunca nos lo perdemos", comentaron Mari Paz Álvarez y Gerardo Izquierdo, vecinos de La Arena. "Este año también vengo para pedir que me ayude a recuperarme de una dolencia en la pierna", señaló Álvarez.

En el Llano, por su parte, los vecinos homenajearon a Ángel Ramos, quien fuera durante los últimos años líder vecinal en una jornada que contó con paellada de confraternización, y la música de Francis Ligero o "Los Jimaguas", en el vermú, y ya más adelante "Clovers" o la orquesta "Waykas". "Me emociona y me abochorna. No me le esperaba, pero estoy muy ilusionado y contento de estar rodeado de vecinos y amigos", señaló Ramos. "El Llano está muy vivo, estoy tranquilo, la gente que viene nueva a la asociación esta con aires nuevos, ilusión y ganas de trabajar", añadió.